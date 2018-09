"Me siento condecorado", contestó el líder chavista

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rechazó las sanciones que impuso Estados Unidos a seis personas de su entorno, afirmando que tal medida la recibe como una condecoración.

"Cada sanción ilegal e inútil es una medalla para nosotros los revolucionarios. Es como una condecoración porque demuestra que somos valientes, corajudos", expresó.

"Estamos en el camino correcto, no hemos desviado el camino de (Hugo) Chávez, de nuestros Libertadores", afirmó en un encuentro con migrantes de distintos países que solicitaron la nacionalidad venezolana.

El anuncio de las sanciones al entorno de Maduro lo hizo primero el Departamento del Tesoro, que los incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac).

"Gracias Donald Trump por rodearme de dignidad. Estoy rodeado de sancionados. Gracias Trump", respondió Maduro.

Sobre la sanción contra su mujer, Maduro exhortó a Trump a meterse con él y no con su familia.

"Nunca se había visto algo así; si me quieren atacar, atáquenme a mí. No se metan con la familia, no sean cobardes, su único delito es ser mi esposa", señaló.

"Como no pueden con Maduro, se van contra Cilia, pero tampoco van a poder contra Cilia porque es una mujer aguerrida, combatiente y antiimperialista", agregó el mandatario venezolano.

Maduro calificó las sanciones como una manifestación de prepotencia del gobierno de Washington.

"Ellos son prepotentes, se creen el Gobierno del mundo. Los imperios están en decadencia. Venezuela irá a la vanguardia de los pueblos libres. Cada sanción del Gobierno gringo es una medalla para nosotros los revolucionarios, es una condecoración, porque demuestra que somos valientes y estamos en el camino correcto", reiteró.