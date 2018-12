May supera la rebelión de un sector de su partido y seguirá guiando el Brexit

La primera ministra británica, Theresa May, ganó ayer por 200 votos contra 117 una moción de confianza impulsada por los diputados de su Partido Conservador que rechazan su plan del Brexit, lo que significa que seguirá siendo la líder de su fuerza y tendrá el apoyo unánime de la bancada oficialista para seguir al frente del gobierno.

El resultado fue recibido con aplausos de los parlamentarios conservadores que mantienen un apoyo cerrado a la primera ministra ya que la fuerza oficialista no podrá iniciar una nueva moción de confianza contra May durante un periodo de doce meses. La mayoría de los parlamentarios conservadores la respaldó en una votación secreta después de que la premier les asegurara que dimitirá antes de las elecciones de 2022. May le dijo a los legisladores que le hubiera gustado liderarlos en la próxima elección, pero aclaró: "Me doy cuenta de que al partido le gustaría que un líder diferente los lleve a esas elecciones".

En la puerta de la residencia de gobierno en Downing Street, May dijo a la prensa que estaba satisfecha con el resultado, aunque reconoció que un número "significativo" de diputados de su partido habían votado contra ella. "He escuchado lo que han expresado", declaró la dirigente, quien afirmó que tomaría nota de sus cuestionamientos. Sin embargo, May argumentó que el resultado favorable la invitaba a renovar su confianza y sus objetivos como lograr el Brexit, aprobado en referéndum tras una campaña en la que se habló de recuperar el control de la moneda, las fronteras y las leyes. "Lograr fortalecer la economía para garantizar el bien común y poner en primer lugar las necesidades reales de los ciudadanos como continuar dando servicios públicos de calidad y oportunidades para todos", aseguró la premier acerca de sus metas.

Para ello, la jefa del gobierno británico viajará hoy a Bruselas, donde se reunirá con los líderes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea (UE). En la capital belga, May buscará "garantías legales y políticas" sobre el mecanismo de seguridad para evitar una frontera "dura" en Irlanda del Norte, el principal obstáculo para que el Parlamento británico apruebe el acuerdo de salida del bloque comunitario alcanzado entre Londres y la UE el mes pasado.

No obstante, la premier volvió a instar a la clase política a comprometerse con los británicos y apoyar su pacto. "Los políticos de todos los bandos deben unirse y actuar en el interés nacional", dijo la mandataria conservadora, que el martes se vio obligada a aplazar la votación sobre el tratado del Brexit en el Parlamento al no contar con una mayoría suficiente para ganarla.

Aunque May superó ayer la moción de confianza de su partido con comodidad, son varias las voces dentro y fuera del oficialismo que pusieron en duda su credibilidad. El diputado Jacob Rees-Mogg, uno de los líderes de la facción euroescéptica de los conservadores, consideró que el resultado es "terrible" para la mandataria, ya que necesita convencer a los conservadores críticos de que respalden el acuerdo en una votación en la Cámara de los Comunes en las próximas semanas.

Por su parte, la ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, calificó de "pírrica" la victoria de May. "Apenas supone una victoria pírrica para la primera ministra, que ahora ha admitido que su tiempo en el cargo es limitado", dijo Sturgeon, en declaraciones a la prensa. Para la dirigente escocesa, el resultado "ha socavado fatalmente" la autoridad de la "premier". "La primera ministra no puede y no debe usar este resultado para defender su argumento de que la elección ahora es entre su mal acuerdo del Brexit y un no acuerdo", dijo Sturgeon, quien reiteró que su fuerza, el Partido Nacionalista Escocés (SNP), votará a favor de que se celebre un segundo referéndum sobre la salida de la UE.

Horas antes de enfrentar el voto de confianza de su partido, May consideró que una elección general "no sería en este momento de interés nacional" y que un nuevo primer ministro tendría que extender el artículo 50, el mecanismo que habilita la salida del Reino Unido de la UE. La jefa del Ejecutivo británico, acusó también al líder laborista, Jeremy Corbyn, de querer "voltear al gobierno, sembrar divisiones y estrellar la economía". "La mayor amenaza para la gente no es abandonar la UE, es un gobierno de Corbyn", sentenció ayer la líder conservadora ante los diputados en la Cámara de los Comunes.

Ante el ataque del líder laborista por haber cancelado el martes la votación de su acuerdo del Brexit en el Parlamento y al que calificó como "total y absolutamente inaceptable", la primera ministra dijo que el laborismo no quiere un consenso: "no tiene ningún plan, y no quiere el Brexit". Ante la pregunta sobre si ella descartará una salida de la UE sin acuerdo, May dijo que la manera de asegurarse de que no haya un "no acuerdo" es obtener uno. Mientras tanto, el líder laborista sostuvo que "esta triste saga es frustrante para los negocios, para los trabajadores y, en realidad, para muchos detrás de ella también".

Pero May afirmó en ese sentido que lo que sería realmente malo para las empresas es un gobierno laborista en Downing Street, la residencia de gobierno. Consideró que el Partido Laborista quiere cambiar la ley para que los sindicatos puedan hacer huelgas en solidaridad con los huelguistas de cualquier parte del mundo.