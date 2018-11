Varios de los miembros del gobierno británico dimitieron ayer tras el acuerdo para la salida del país de la Unión Europea ("Brexit") mientras la primera ministra, Theresa May, ve como peligra su puesto y lo tiene difícil para conseguir la aprobación del Parlamento al texto acordado. Ayer renunciaron a sus puestos el ministro para el "Brexit", Dominic Raab; la ministra de Trabajo, Esther McVey; el secretario de Estado británico para Irlanda del Norte, Shailesh Vara, y la secretaria de Estado Suella Braverman. "No puedo, con la conciencia tranquila, apoyar los términos propuestos para nuestro acuerdo con la UE", dijo Raab al anunciar su dimisión. El acuerdo pone en peligro la unidad del Reino Unido debido a las disposiciones que incluye sobre Irlanda del Norte, dijo. En las próximas horas podrían llegar nuevas renuncias. Nadie lo descarta en un ambiente político polarizado. El gobierno conservador de May no tiene escaños suficientes para aprobar el texto sobre el Brexit por mayoría y depende del apoyo del Partido Unionista Democrático de Irlanda del Norte (DUP), que dijo que no votará a favor. Raab aseguró además que no puede aceptar un acuerdo que vincula ilimitadamente al país a la UE. Se refirió con ello al denominado "backstop", que garantiza que no habrá controles fronterizos entre la región británica de Irlanda del Norte, que quedará fuera del bloque, y la República de Irlanda, que seguirá en la UE.