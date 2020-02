Un ex policía sospechado de dirigir el grupo de sicarios que mató a la concejala y militante de género Marielle Franco fue abatido por la policía de Brasil. El hombre estaba prófugo y se habría resistido a tiros al arresto.

Se trata de Adriano Magalhaes de Nóbrega, ex capitán de la policía de élite BOPE de Río de Janeiro, quien murió en un tiroteo con agentes policiales en Esplanada, Bahía, donde estaba escondido, reportó la Secretaría de Seguridad Pública de ese estado del noreste del país. Magalhaes, de 43 años, fue encontrado esta mañana en un inmueble en Esplanada y cuando los agentes se disponían a ejecutar la orden de arresto que pesaba sobre él, respondió con disparos de armas de fuego, según un comunicado del organismo.

En el tiroteo fue herido de gravedad y murió poco después, de acuerdo con la nota, que afirmó que las autoridades hallaron una pistola y otras tres armas en la casa. Conocido como Capitán Adriano y fugitivo desde 2019, Magalhaes era acusado de dirigir el "Escritório do Crime" (Oficina del Crimen), un grupo de sicarios imputado en el asesinato de Franco.

El abogado Paulo Emílio Catta Preta, que actuó durante ocho meses en la defensa de Magalhaes, imputado por el Ministerio Público de Río de Janeiro como jefe de la milicia "Oficina del Crimen", dijo que pedirá a las autoridades de Río y Bahía que investiguen la operación que dio lugar a la muerte del ex capitán del temido grupo BOPE. Adriano fue abatido ayer por la mañana en la zona rural de la ciudad de Esplanada, en el litoral de Bahía, después de resistirse a la detención e intercambiar disparos con agentes de los Batallones de Operaciones Especiales.

Según el abogado Catta Preta, Adriano lo llamó por primera vez el martes 4, para decirle que temía que lo mataran. Usó la expresión "quemar archivos". El abogado afirma que nunca tuvo contacto directo con el prófugo, pero que sin embargo estaba convencido de su inocencia y absolución. La conversación tuvo lugar días después de una operación para arrestarlo en Costa do Sauípe, Bahia. "Su esposa, Julia, me dijo que los policías apuntaron con armas a las hijas de la pareja, de 17 y 7 años, durante esa operación. Entonces Adriano me llamó y me dijo que no ayudaría si se entregaba porque nadie quería su arresto, sino su muerte", dijo el abogado a la revista Veja.

Según Catta Preta, "le aconsejé que se entregara y negociara su rendición, pero estaba seguro de que lo matarían. No pregunté qué motivaría tal "quema de archivos", pero de hecho fue asesinado días después de esta conversación", dijo el abogado, quien agregó que si la sospecha de Magalhaes se confirma, exigirá el castigo por el crimen. "Ninguna persona debe ser ejecutada sumariamente, por mucho que sea un policía fugitivo", dijo Catta Preta.

Marielle Franco, así como su chofer y custodio, Anderson Gomes, fueron asesinados a tiros la noche del 14 de marzo de 2018, en el centro de Río de Janeiro, cuando volvían en auto de un acto político. Un auto se emparejó con el de ella y les dispararon trece tiros. La concejala fue alcanzada por tres tiros en la cabeza y uno en el cuello y el conductor recibió tres tiros en la espalda. Una asesora fue alcanzada por esquirlas. Los criminales huyeron sin robar nada. Imágenes capturadas por cámaras revelaron que un segundo vehículo posiblemente daba cobertura a los criminales que efectuaron los disparos. Otras imágenes mostraron dos hombres parados dentro de un vehículo, por dos horas, en el lugar del evento en el cual la concejala había participado. Red Globo informó que la munición pertenecía a un lote vendido a la Policía Federal, hecho confirmado por la Policía Civil. Ese mismo lote fue usado en una matanza en San Pablo en 2015. El sábado anterior al crimen, Marielle denunció al 41º Batallón de la Policía Militar, apuntado por el Instituto de Seguridad Pública como la mayor causa de muertes en los últimos cinco años.