Matan al jefe del programa nuclear secreto de Irán

Fakhrizadeh fue "gravemente herido" cuando los asaltantes volaron una carga explosiva oculta en un camión estacionado al paso del coche del funcionario, en las afueras de Teherán. Luego acribillaron el auto con ametralladoras, en un tiroteo con sus guardaespaldas. Fakhrizadeh, dijo la información oficial del régimen iraní, fue "martirizado" después de que los médicos no pudieran reanimarlo. "Lamentablemente, el equipo médico no logró revivirlo, y hace unos minutos, este funcionario y científico alcanzó el alto estatus de mártir, después de años de esfuerzo y lucha", se lee en un comunicado del Ministerio de Defensa que fue difundido por los medios de comunicación estatales. El comunicado no aclaró si el fallecido desarrollaba tareas nucleares o de otro tipo.