Marchas multitudinarias contra Daniel Ortega

Miles de personas marcharon en la capital de Nicaragua, Managua, contra el presidente Daniel Ortega, al cumplirse cuatro meses de la peor crisis política en las últimas décadas. Los opositores acudieron al llamado del movimiento universitario que inició la revuelta antigubernamental el pasado 18 de abril y participaron en una marcha cuyo recorrido fue modificada "por seguridad", debido a la presencia de policías fuertemente armados sobre la ruta originalmente planificada. La manifestación opositora se llevó a cabo bajo el lema "Aquí nada está normal", en respuesta a una campaña mediática encabezada por la vocera del gobierno y vicepresidenta Rosario Murillo, que asegura que el país está "avanzando hacia la normalidad".

"Estamos aquí para demostrarle al gobierno que nada está normal. No hay seguridad, nuestros jóvenes están siendo sacados de sus casas por la policía por participar en una marcha. Solo el gobierno está empeñado en decir que todo está normal", dijo al Canal 100% Noticias una manifestante. "No es normal que la policía te baje de tu vehículo y te revisen hasta los dientes y que los paramilitares anden en las calles intimidando al pueblo. No podemos hablar de democracia cuando nos intimidan con armas de guerra. Nada de esto es normal", declaró otro ciudadano que cubría su rostro con una pañoleta azul y blanco y que urgió la salida de lo que llamó "un régimen dictatorial".

Otra mujer de mediana edad dijo que marchaba porque "nada está normal en el país", pues en las calles "circulan motos y camionetas llenas de militares armados que se llevan a la gente. Los negocios están cerrados y no hay vida nocturna".

Intimidación

La manifestación que salió de la rotonda Jean Paul Genie, hacia la vecina ciudad de Masaya, pretendía recorrer una de las principales avenidas de la ciudad, pero tuvo que cambiar su ruta debido a que Murillo, esposa de Ortega, convocó de última hora a simpatizantes y empleados públicos a marchar ayer en la capital, Managua.

Sonando bocinas, al son de grupos de marimbas o de populares bandas filarmónicas y ondeando millares de banderas azul y blanco de Nicaragua, los opositores se dirigieron hacia el oriente de la capital, exigiendo además "la liberación de todos los presos políticos" y "castigo para los asesinos" de los manifestantes fallecidos desde abril a manos de policías y paramilitares, reportó el diario La Prensa. Marchas opositoras simultáneas fueron convocadas en diferentes ciudades de las provincias de Nueva Segovia, Estelí, Madriz, Matagalpa (norte), Masaya (oriente), Rivas (sur) y León (occidente). "Se cumplen cuatro meses. Nuestra lucha no puede terminar. Seguiremos resistiendo", tuiteó ayer la opositora Alianza Cívica.