Mañana las mujeres paran en México para denunciar los miles de femicidios

No salir. No comprar. No trabajar. No ir a clases. No consumir. Las consignas están claras, al menos para las convocantes, pero ¿Se quedará México un día sin mujeres mañana?

Después de un año de cada vez más encendidas y numerosas protestas contra la violencia de género, la convocatoria a un paro general de mujeres el 9 de marzo, después de la jornada internacional de protestas, ha atrapado cada vez más interés, pero también ha generado debate sobre su utilización política_o no_, sobre la congruencia o incongruencia de que autoridades o jefes "autoricen'' a sus trabajadoras a faltar y sobre su utilidad.

Más allá de los colectivos feministas, de personajes públicos y de redes sociales, el debate está en las calles de casi todo México, aunque para algunas sea sólo tema de conversación y no una opción.

Marta Patricia Ramírez, ama de casa de 51 años, hará huelga y ya tiene organizadas pláticas con sus vecinas para hablar del acoso y el maltrato "porque una de ellas sabemos que lo está pasando mal''. Está ilusionada."Los beneficios que nosotras tenemos han empezado así, por la idea de alguien''.

Jesica Solís, dentista, no abrirá su consulta. Marta Pérez ya avisó a su esposo que no moverá un plato y su hija de 18, Pamela Galicia, ni se asomará a Facebook, donde el grupo "Un Día Sin Mujeres'', con más de 320.000 integrantes, ha servido estos días para debatir e informar, por ejemplo, de consecuencias laborales de faltar ese día al trabajo. El grupo deja claro que respeta todas las ideologías y que no está a favor ni en contra de ningún partido y, aclara, mucho menos odia a los hombres.

"El no salir a la calle el 9 de marzo es ‘simular' lo que ocurriría si estamos muertas. Sí, muertas por fuerte que se escuche'', dice uno de los comunicados.

Y sí, suena fuerte porque en 2019, 3.825 mujeres fueron asesinadas aparentemente sólo por el hecho de serlo, según datos oficiales, un 7 por ciento más que el año anterior.

Cadáveres vejados

Colectivos de mujeres de ideologías y posturas distintas coinciden en que no se trata solo de femicidios: son las desapariciones, la brutalidad con la que los cuerpos son mutilados y exhibidos o tirados en bolsas de basura y la incapacidad de las autoridades para investigar, castigar y prevenir estos delitos.

"No queremos más simulación, queremos acción'', afirma María de la Luz Estrada, Coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Femicidio. "Ya basta''.

Estrada espera unas 20.000 mujeres marchando el 8 de marzo sólo en Ciudad de México. Y luego la huelga. "Vamos a hacer el paro por indignación, pero también por memoria y porque tenemos esperanza a que esto cambie'', afirmó. "Y no va a cambiar si nosotras no nos movemos".

La iniciativa ya se ha celebrado en otros países, pero es la primera vez que se plantea seriamente en México. Chile y Argentina, que ya lo hizo en 2016, también tienen convocados paros para el lunes.

Grandes bancos, medios de comunicación e incluso la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), que reúne a 36.000 empresarios de todo el país, han lanzado llamamientos para unirse aunque Coparmex estima que el paro costará a la economía cientos de miles de dólares.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, primero lo criticó y acusó a los "conservadores'' de promoverlo pero luego invitó a todos los funcionarios federales, hombres incluidos, a sumarse garantizando que no habrá represalias.

"¡Ahora resulta que será puente?'', se pregunta irónica Verónica Cruz, abogada y directora del colectivo "Las Libres'' de Guanajuato, en el centro del país, que lleva décadas luchando por los derechos de las mujeres. "No entienden nada, el poder político y el económico son los que reproducen la desigualdad pero es superfácil decir que apoyan el paro sin hacer ninguna propuesta constructiva'', agrega.

Biani López-Antúnez, una trabajadora independiente, considera irónico que la Iglesia Católica y los colegios de los Legionarios de Cristo, donde dice que de niña fue abusada por un sacerdote, se unan al paro _varones incluidos_ porque sin mujeres "no podemos mantener abiertas nuestras puertas'', dice una nota transmitida a sus alumnos.

Y hay empresas, como una de limpieza de un gran edificio de la capital, que dará el lunes libre a sus mujeres... y el sábado a los hombres.

"Paren por nosotras"

Muchas "maquilas" seguirán funcionando y millones no podrán permitirse parar porque la comida de su familia de ese día o su empleo podría estar en juego. "Yo soy madre soltera con dos niñas a mi cargo y no puedo descansar'', explica Teresa Laguna, mientras limpia un trozo de res en la carnicería donde trabaja."Pero ustedes, las que pueden, paren por nosotras''.

Las escuelas públicas se han unido conscientes de que no podrán funcionar sin las maestras mientras que en algunas de las privadas planean hacer clases informativas para los chicos o están ``rentando'' padres para algunas labores que generalmente hacían las nanas, como llevar a los hijos a la escuela. Los hospitales públicos ya anunciaron que no pararán.

Pero no todos son apoyos. ``No me interesa la huelga, no va a cambiar nada, los hombres no cambian ni en años'', comenta María Isabel García, sin dejar de restregar el suelo de una alberca donde trabaja de limpiadora.

Yira Méndez, una doctora de 50 años, denuncia el ``manejo político que le están dando'' para ir a favor o en contra del gobierno y duda que valga para algo. ``Hay trabajar en el tema de otra forma, con educación''.

Y las hay todavía dudando. ``No se está tomando de la manera correcta, no hay que pedir permiso al jefe, ellos deben de valorar lo que pasa si tú no vas'', explica la contadora Verónica Tebar.

Entre las que no se aclaran está la esposa del presidente, la académica Beatriz Gutiérrez Müller, que posteó el mismo día en dos cuentas verificadas, una de Facebook y otra de Instagram, su apoyo al grupo UnDíaSinMujeres (Facebook) y el cartel de NoAlParoNacional.

"Algo ya se ha ganado, el impacto simbólico'', dice Verónica Cruz. "Pase lo que pase, me gusta la discusión, la población está sacando todo en lo que de verdad cree''.

víctima. El velorio de Marbella Valdéz, asesinada en Tijuana. El femicida fue al funeral antes de ser detenido.

Argentina: 6 femicidios en los primeros 6 días de marzo

Argentina no llega al extremo de México, pero está lejos de haber eliminado la violencia contra la mujer. Una niña que iba a un cumpleaños, una adolescente de 17 años que salió a pasear junto al río, una estudiante universitaria, una jugadora de hockey, una joven de 20 años que se hallaba acompañada por su novio y una mujer de 40 fueron las seis víctimas de femicidios registrados en los primeros seis días de marzo en las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Jujuy y Río Negro. Y ayer, un hombre apuñaló a una mujer en el barrio porteño de Liniers y luego intentó arrojarse al vacío pero fue contenido por un grupo de rescatistas, mientras que la víctima pudo escapar a la calle y fue trasladada a un hospital donde era operada por las heridas sufridas, informaron fuentes policiales.