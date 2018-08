Maduro salió ileso de un supuesto atentado con drones explosivos

El presidente Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, y el alto mando militar de Venezuela fueron desalojados de urgencia de un acto militar en Caracas cuando francotiradores del ejército derribaron drones con explosivos. Más tarde, Maduro habló por cadena nacional para afirmar que "fue un atentado, salí ileso y victorioso. Dios me protege ... han intentado asesinarme el día de hoy" y no dudó en culpar "a la derecha" y al presidente de la vecina Colombia. "No tengo dudas: Juan Manuel Santos está detrás de esto", acusó al presidente de Colombia. Luego ordenó "máxima alerta" y reiteró que "tengo protección de nuestro señor Jesucristo y de la Virgen. No han podido ni podrán conmigo". Maduro era aplaudido por su gabinete, formado en gran medida por generales en actividad.

Pareció claro en todo caso el uso del presunto atentado por el presidente para acusar y atacar "a la derecha venezolana, desesperada. Han tomado una opción de conspiración otra vez. Hay financistas de EEUU en este atentado", afirmó Maduro, que al parecer contaba con una información detallada del ataque pese al muy poco tiempo transcurrido desde el presunto atentado. Según el presidente , sus enemigos "están desesperados porque el programa de recuperación económica es la respuesta adecuada. Por primera vez tenemos un programa integral bien pensado", afirmó en referencia al programa de emergencia para enfrentar la crisis que ha causado hiperinflación y escasez de alimentos generalizada.

Incluso más temprano, Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación afirmó que se trató de un atentado frustrado contra el mandatario y su gabinete. "Exactamente a las 5 y 41 minutos de la tarde se escucharon unas detonaciones que las averiguaciones ya establecen con claridad que correspondían a artefactos voladores de tipo drone, varios artefactos voladores, que contenían una carga explosiva que detonó en las cercanías de la tarima presidencial y en algunas zonas del desfile".

Siete efectivos de la GNB han resultado heridos, según Rodríguez. El acto oficial se transmitía en vivo en todas las televisoras y radios locales, pero al momento del percance se cortó de modo abrupto. Sin embargo, se llegó a ver claramente cómo los soldados formados frente al palco presidencial rompían filas y salían corriendo desordenadamente.

En un fragmento distribuido en redes sociales se aprecia como Maduro, su esposa y los demás presentes en la tribuna hacen un gesto instintivo de protección. Entonces, se ve desde otra cámara a los militares que formaban en el desfile romper filas y salir corriendo. Ahí acaba la retransmisión. El gobierno chavista ha culpado de inmediato a la oposición del atentado. La inmediatez de esta acusación abre dudas sobre el origen del atentado. "Compatriotas la derecha insiste en la violencia para tomar espacios que no pueden por los votos, nuestro hermano presidente Nicolás Maduro y el alto mando político y militar ilesos luego del atentado terrorista durante el acto de la GNB. No podrán con nosotros", se apresuró a escribir en Twitter Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente y número dos del chavismo.