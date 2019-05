Maduro relevó al jefe del Servicio de Inteligencia, quien se fue con críticas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, relevó al jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), general Manuel Cristopher Figuera, quien en medio del frustrado golpe de Estado cívico militar contra el mandatario expresó disidencias con el gobierno y, según fuentes militares citadas por la prensa local, fue detenido.

Maduro anunció anteanoche, en un mensaje televisado, que decidió reemplazarlo por el general Gustavo González López, quien había comandado el Sebin hasta seis meses atrás.

Cristopher Figuera fue detenido anteayer, según fuentes militares citadas por el diario digital Runrunes.

Otros medios venezolanos señalaron que el gobierno del presidente Nicolás Maduro lo responsabilizó por la liberación del líder opositor Leopoldo López, quien cumplía en su domicilio una condena a prisión.

López fue liberado en la madrugada de anteayer, en el comienzo de un alzamiento cívico militar destinado a derrocar al presidente Maduro del gobierno, que no tuvo éxito.

Por la tarde, mientras aún no había información oficial sobre el resultado del levantamiento, varios medios publicaron una carta en la que Cristopher Figuera ratificaba su lealtad a Maduro pero señala "el estado de deterioro" en que vive Venezuela.

"Para nadie es secreto el estado de deterioro en todos los órdenes, en el que está sumergida la patria y, sería irresponsable de mi parte culpar de ello sólo al imperio norteamericano", sostuvo el militar relevado en la nota.

"Sepan algunos de los que me han llamado vendido, que todos juntos, ni que junten todo lo que se han robado y lo que sueñan con robarse, les es suficientemente para comprar mi honor y mi dignidad, porque eso es valor, no precio; y los valores son universales en todas las culturas de la tierra y no se compran ni se venden", agregó.

Cristopher Figuera, general de división del Ejército, fue edecán del presidente Hugo Chávez durante 12 años y, posteriormente, subdirector de la Dirección de Inteligencia Militar, entre otros cargos.

Estaba al frente del Sebin desde fines de octubre de 2018, cuando el presidente Maduro sacó de ese puesto a González López tras el escándalo generado por la muerte del concejal Fernando Albán, quien estaba preso en la sede del organismo de inteligencia.

"Cristopher Figuera representa más tortura, más violaciones de derechos humanos y más persecución contra quienes queremos cambio en Venezuela", declaró entonces el partido opositor Primero Justicia (PJ).