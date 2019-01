Venezuela rechazó ayer ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebrar elecciones como le pidió la Unión Europea (UE) para resolver el conflicto que se vive allí, un asunto que dividió a la ONU entre el bloque liderado por Estados Unidos, contrario al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y el encabezado por Rusia y China, aliados suyos. Los gobiernos de España, Francia, Alemania, Holanda, Portugal y Reino Unido dieron ayer ocho días de plazo a Maduro para que convoque elecciones en Venezuela y, si no lo hace, reconocerán al líder parlamentario Juan Guaidó como presidente del país, como él mismo se proclamó el pasado miércoles.

La jefa de política exterior de la UE, Federica Mogherini, dijo en un comunicado que el bloque europeo intensificará los contactos con sus aliados internacionales "en las próximas horas" sobre la crisis de Venezuela.

Ante el Consejo de Seguridad, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, fue claro en su respuesta a los países europeos: "¿Europa dándonos ocho días de qué? (...) ¿De dónde sacan que tienen potestad alguna para darnos ultimátums?". Tras preguntarse por qué no convocaban elecciones en España o Reino Unido, Arreaza criticó con más virulencia a Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, por estar "a la vanguardia" del "golpe de Estado" en Venezuela, dijo. "Estados Unidos no está detrás del golpe de Estado, está a la vanguardia (...), da y dicta las órdenes, no solo a la oposición venezolana sino a los Estados satélites", dijo Arreaza tras calificar la política estadounidense respecto a Venezuela de "grosera intervención e injerencia".

También acusó al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, de haber dado "luz verde" al "golpe de Estado" en un reciente video en el que mostró su apoyo a Guaidó y a las manifestaciones convocadas por la oposición.

Por su parte, Pompeo "instó a todas las naciones a que apoyen las aspiraciones democráticas del pueblo venezolano mientras tratan de liberarse del ilegítimo Estado mafioso del ex presidente Maduro". "Esperamos que todas las naciones se unan a nosotros para reconocer al presidente interino Juan Guaidó. También esperamos que esas naciones se aseguren de desconectar sus sistemas financieros del régimen de Maduro y permitan que los activos que pertenecen al pueblo venezolano vayan a los gobernadores legítimos de ese Estado", dijo Pompeo a la prensa. Acusó además directamente a China y Rusia de evitar una postura común sobre Venezuela.

Asunto interno

Tanto Pekín como Moscú volvieron a expresar su postura de que Venezuela no representa un peligro para la seguridad y la paz internacionales y que, por lo tanto, la crisis política en el país sudamericano es un asunto interno que no debe ser tratado en un foro como el Consejo de Seguridad. Para el representante ruso, Vassily Nebenzia, la convocatoria de esta reunión por parte de Estados Unidos supone "un quebrantamiento del derecho internacional" y un intento de "orquestar un golpe de Estado".

La división internacional también se reflejó en los discursos de las dos decenas de oradores latinoamericanos, que dada la envergadura de la cita, solicitaron participar para mostrar sus posiciones. De este modo, Perú y República Dominicana —miembros no permanentes del Consejo de Seguridad— además de países como Colombia, Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Panamá o Costa Rica mostraron su rechazo a la "dictadura" de Maduro y su respaldo a Guaidó.

Alineados con el bloque ruso y chino, Bolivia, Nicaragua y Cuba —que recibió duras criticas de Pompeo—, expresaron su solidaridad con Maduro, y criticaron las "injerencias" extranjeras, mientras que México y Uruguay propusieron una tercera vía de diálogo secundada por El Salvador y celebrada por la propia Rusia, cuyo representante exhortó "a todo el mundo a sumarse a esas intenciones" de México. "Den la posibilidad a los venezolanos de resolver sus propios problemas", dijo Nebenzia, que calificó de "ultimátum absurdo" el plazo dado por los países europeos a Venezuela. Desde Caracas, el líder opositor que se declaró presidente interino de Venezuela reiteró la necesidad de escuchar las exigencias que recientemente hizo la UE con respecto a la situación de su país: el "cese de la usurpación" del poder y un llamado a tener un "gobierno de transición y elecciones libres". Además, insistió en su oferta de amnistía para los funcionarios civiles y militares que se alineen con él y den la espalda a Maduro. En un texto publicado en su cuenta de Twitter y bajo el membrete de la Asamblea Nacional que preside, Guaidó ofrece una "eliminación de la responsabilidad civil, penal, administrativa, disciplinaria y tributaria de las investigaciones, procedimientos, penas o sanciones" desde el 1º de enero de 1999, un mes antes de toma de posesión del presidente Hugo Chávez.

El también presidente de la Asamblea Nacional instó a sus seguidores a realizar otra protesta masiva la próxima semana, mientras que Maduro insistió en su llamado al diálogo. Ambos se mostraron dispuestos a defender su reclamo a la presidencia a cualquier precio y Guaidó dijo a sus partidarios que si era arrestado, ellos debían mantener el rumbo y protestar pacíficamente. Además manifestó que está "dispuesto a hablar con todos aquellos funcionarios civiles y militares" del gobierno, pero que no se prestará para "falsos diálogos y mucho menos vamos a ir a elecciones que no tengan las condiciones reales".

Casi quinientos detenidos en protestas

Al menos 495 personas fueron detenidas durante las protestas en Venezuela, según el director de la organización no gubernamental Foro Penal, Alfredo Romero. "Seguimos en asistencia a centenares de detenidos por protestas en todo el país. Ya van 495 detenidos. Solo el 23 de enero hubo 433 y siguen las detenciones en zonas pobres", dijo en Twitter. De momento se con 29 personas fallecieron en las protestas contra Maduro.