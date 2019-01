Maduro ordenó el cierre de la embajada y consulados venezolanos en EEUU

Horas después de que la cúpula militar reiterara el respaldo a su gobierno, Nicolás Maduro anunció la decisión de cerrar su embajada y consulados en Estados Unidos, y de regresar a su personal diplomático a más tardar mañana. Las tensiones políticas siguen escalando mientras se recrudece el espiral de violencia que ha dejado 26 fallecidos y 364 detenidos en las últimas horas. "Así lo ratifico porque ahora ellos (en Washington) pretenden decir «no», desconocemos al gobierno de Maduro y nos quedamos; pero ¿qué creen?".

Los comentarios de Maduro se producen un día después que el secretario de Estado, Mike Pompeo, dijera que Estados Unidos no retiraría a sus diplomáticos. Por el contrario, se dijo que el gobierno de Donald Trump cumpliría la directriz del jefe de la Asamblea Nacional (Parlamento) y dirigente opositor, Juan Guaidó, quien el miércoles se declaró presidente interno durante una concentración con miles de adversarios de Maduro. Y mientras Pompeo señaló que Estados Unidos no reconoce la autoridad de Maduro y que éste no tiene la autoridad legal para romper las relaciones diplomáticas con ellos, éste catalogó la postura estadounidense como una "reacción infantil".

Ultimátum

Maduro advirtió que está corriendo el plazo de 72 horas que le impuso el miércoles a los diplomáticos de Estados Unidos destinados en Venezuela para que abandonen el país. "Está en marcha una gran provocación dirigida por el imperio de Estados Unidos, es (Donald) Trump el que quiere imponer un gobierno de facto, no queda duda; es Trump con su locura de creerse policía del mundo", denunció Maduro en su mensaje ante los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, quien ayer avaló al mandatario chavista y denunció un golpe de Estado en marcha.

Horas antes, el alto mando militar venezolano ratificó su respaldo Maduro descartando por el momento la posibilidad de levantamientos en los cuarteles tras la escalada del enfrentamiento entre el gobierno y la oposición. "No vamos hacer absolutamente nada que esté fuera de la Constitución", dijo el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, al ratificar el apoyo castrense a Maduro, y afirmó que se está llevando adelante un golpe de Estado contra la institucionalidad y el mandatario socialista.

Los jefes militares de las llamadas Regiones de Defensa Integral (REDI) del país también ratificaron el apoyo a Maduro. Con estos pronunciamientos se descartó por el momento las señales de abandono del respaldo a Maduro por parte de la fuerza armada, afirmó la analista Rocío San Miguel, presidente de la ONG local Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa, pero sostuvo que era llamativo que las declaraciones se dieron un día después de los eventos y sin estar en sintonía con otras autoridades.

Malestar

A comienzos de semana se registró un alzamiento en un comando capitalino de la Guardia Nacional que fue abortado luego que los militares rebeldes se entregaron a las autoridades, situación que alimentó las dudas sobre el malestar entre los miembros de la fuerza armada que al igual que el resto de la población se han visto duramente golpeados por la crisis económica.

Maduro agradeció ayer el apoyo de algunos países a favor de su gestión. También saludó la iniciativa que tomaron México y Uruguay de impulsar el diálogo entre las partes, con garantes internacionales. De forma conjunta, los dos gobiernos publicaron un comunicado en el que respaldan el llamado de las Naciones Unidas de "trabajar conjuntamente en favor de la estabilidad, el bienestar y la paz del pueblo venezolano". Además, urgen a todas los actores a encontrar una solución pacífica y proponen un "nuevo proceso de negociación incluyente y creíble, con pleno respeto al Estado de Derecho y los derechos humanos". "Al gobierno de México y Uruguay les digo públicamente: estoy de acuerdo en una iniciativa diplomática para el diálogo nacional en Venezuela", respondió Maduro. La última negociación se llevó a cabo en 2018 en República Dominicana, sin embargo, la oposición se retiró de la mesa por desacuerdos y no firmó los acuerdos.

En tanto, la comunidad internacional se mantenía dividida sobre la postura que asumirá ante la decisión que tomó Guaidó de declararse presidente interino en abierto desafío a Maduro, que hace dos semanas inició su segundo sexenio. El jefe del Congreso anunció ayer en su cuenta de Twitter que recibió una llamada del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, e indicó que el mandatario europeo "me confirmó su total respaldo".

El presidente interino de Venezuela designado por el Parlamento admitió también la posibilidad de que Maduro sea beneficiado por una amnistía si abandona el gobierno. "No podemos descartar ningún elemento", respondió Guaidó a la periodista colombiana Patricia Janiot, que le preguntó si Maduro podría ser alcanzado por una amnistía. "En los períodos de transición han pasado cosas similares; sucedió en Chile, sucedió en Venezuela en 1958; no podemos descartar ningún elemento, pero hay que ser muy firme hacia el futuro", dijo.

Mientras las tensiones políticas escalan, el descontento por la profunda crisis social y económica que en la que sumida el país suramericano sigue aflorando en las calles. Por tercera jornada consecutiva se reportaron violentos disturbios nocturnos y saqueos de comercios en algunas barriadas pobres de la capital venezolana donde manifestantes, algunos armados, se enfrentaron a las fuerzas de seguridad, según informaron medios locales y organizaciones humanitarias, que cifraron en 26 los muertos.