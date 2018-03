Bailando reguetón y prometiendo una paliza a sus adversarios, el presidente venezolano Nicolás Maduro se estrenó formalmente ayer como candidato para las elecciones del 22 de abril, en las que no participarán los principales líderes opositores.

"Todos con Maduro, lealtad y futuro!". Al ritmo de ese estribillo el mandatario se paseó con su esposa, Cilia Flores, por una tarima instalada frente a la sede del poder electoral en Caracas.

Lo hizo tras inscribir su candidatura ante las máximas autoridades electorales, con un despliegue que contrastó con los deslucidos actos que acompañaron el trámite de otros dos postulantes desconocidos.

Maduro, quien busca un segundo período hasta 2025 en los comicios convocados de forma anticipada por la oficialista Asamblea Constituyente, volvió a retar a la oposición a competir, en particular al veterano Henry Ramos Allup.

"Todavía tienen chance de inscribirse. No aguanto darte una pela con diez millones de votos. Inscríbete cobarde!", lanzó el gobernante socialista.

Igual ayer a Maduro quizá le apareció el "contrincante cómodo" para tener con quien pelear.

El dirigente Henri Falcón rompió con la alianza opositora venezolana y anticipó que inscribirá su candidatura para participar en las elecciones presidenciales de abril, lo que lo convertirá en el principal rival de Maduro.

El ex gobernador del estado central de Lara, un militar retirado y disidente del oficialismo de 56 años, formalizará su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), indicó a The Associated Press Eduardo Semtei, miembro del comando de campaña de Falcón.

"Es un hecho y un derecho", indicó Semtei al confirmar que Falcón, del partido minoritario Avanzada Progresista, decidió romper la línea de la coalición opositora y participar en los comicios presidenciales luego de que el gobierno diera algunas garantías.

Entre ellas Semtei mencionó la invitación de observadores internacionales, la paridad en el acceso a los medios de comunicación públicos, el regreso de algunos votantes a sus centros electorales originales y la suspensión de la instalación de mesas del oficialismo cerca de los centros de votación.

Falcón iría a la consulta sólo con apoyo de partidos minoritarios.

Inscripción

Maduro había llegado al Consejo Nacional Electoral (CNE) en un jeep rojo —el color que identifica al chavismo— conducido por el poderoso dirigente Diosdado Cabello y a bordo del cual iba su círculo íntimo.

Miles de simpatizantes acompañaron la caravana por calles del centro de Caracas, en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.

"Vamos Nico! Vamos Nico!", coreó la masa mientras el presidente repartía saludos y besos a los curiosos en los pisos altos de los edificios. Se trata del eslogan de campaña, en el que la abreviatura del nombre desplazó el apellido.

La coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) se marginó de los comicios alegando que no hay garantías, pero cabildea ante varios gobiernos para presionar a Maduro a ir a unos comicios "limpios".

La MUD acusa a Maduro de manejar a su antojo el poder electoral y de abusar de los recursos públicos para perpetuar su "dictadura".

"Los candidatos de oposición tienen todas las garantías electorales", lanzó el presidente vestido con camisa roja.