Maduro firmó un acuerdo con opositores minoritarios

Un grupo de partidos opositores minoritarios acordó iniciar negociaciones con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, sin incluir a las organizaciones políticas mayoritarias ni al opositor Juan Guaidó. Este tiene el reconocimiento de medio centenar de países, incluidos Estados Unidos, casi toda América latina y la Unión Europea, como líder legítimo de la nación sudamericana.

El acuerdo de ayer, que prevé el retorno del oficialismo a la Asamblea Nacional, bajo control opositor, fue firmado por representantes de varias fuerzas minoritarias, algunas fundadas por ex oficialistas, junto con los principales asesores de Maduro en un evento al que asistieron algunos diplomáticos extranjeros de país aliados del chavismo. Entre los firmantes destaca el partido Avanzada Progresista, del ex candidato presidencial y ex dirigente chavista Henry Falcón. La acción de las organizaciones minoritarias marca la primera división entre los opositores desde que Guaidó fue declarado en enero presidente interino por el Parlamento. Guaidó, quien ayer había dado por finalizados los contactos con los representantes de Maduro que auspicia Noruega, consideró una "maniobra" del régimen chavista el anuncio que realizaron los partidos minoritarios de ir a una mesa de diálogo paralela. El jefe opositor planteó que de seguir el gobierno por este camino se retornaría al escenario del 20 de mayo del 2018, cuando Maduro fue reelecto en elecciones no reconocidas por gran parte de la comunidad internacional, incluidas la ONU, la OEA y la UE. Esta conducta se traducirá en un "mayor aislamiento, mayor presión internacional, mayor presión interna".

En un encuentro con la prensa, el también jefe de la Asamblea Nacional reveló que durante el proceso de negociaciones promovido por Noruega propuso la creación de un Consejo de Gobierno de Transición que implicaba la salida del Maduro, su separación de la jefatura del Congreso y la convocatoria a elecciones libres. Indicó que ante el agotamiento de las negociaciones dejaba sobre la mesa la propuesta como salida a la grave crisis que golpea a Venezuela.