Maduro calificó de show la entrega de ayuda humanitaria a Venezuela

Nicolás Maduro denunció ayer que sus adversarios venezolanos con el auspicio de Estados Unidos son los artífices de la supuesta crisis humanitaria con el propósito de quebrantar la soberanía de su país y justificar el derrocamiento de su gobierno. "La soberanía nacional está tratando de ser vulnerada con un show llamado operación humanitaria por el gobierno de Donald Trump, quien ha ratificado su amenaza de invasión militar contra Venezuela", dijo el mandatario en una rueda de prensa en el palacio de gobierno.

La declaración ocurrió un día después de que los primeros camiones con ayuda humanitaria arribaran a la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta. "La ayuda humanitaria la convirtieron en un show para justificar una intervención en el país", dijo Maduro, quien agregó que si quieren ayudar a Venezuela liberen los casi 10.000 millones de dólares que nos tienen bloqueados".

La oposición venezolana ha prometido entregar la ayuda humanitaria pero aún se desconoce el mecanismo para lograrlo porque el paso fronterizo que se emplearía ha sido bloqueado por los militares. Otro de los interrogantes sobre el proceso es el comportamiento que tendría la Fuerza Armada, principal base de apoyo del gobierno socialista, cuando los opositores traten de ingresar los cargamentos hacia territorio venezolano.

Ayer, en un centro de acopio que habilitó el gobierno colombiano en Cúcuta, a unos 500 kilómetros al noreste de Bogotá, a un lado del puente fronterizo Las Tienditas, voluntarios llenaban bolsas con harina de maíz, lentejas, atún enlatado y otros alimentos proporcionados por Estados Unidos. En una rueda de prensa en Cúcuta, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, afirmó que contrario a lo que dice el gobierno venezolano, la ayuda "es un esfuerzo para responder a 20 años de mala gestión, de corrupción, de criminalidad e ineficiencia. Eso tomará tiempo para abordar. Hay una gran voluntad en la comunidad internacional para responder". Agregó que "esto se trata de una campaña humanitaria con base moral y ética para aliviar el dolor y el hambre. Es legal. Está autorizado por el presidente interino Juan Guaidó y es urgente".

El líder opositor calificó ayer de "miserables" a las autoridades que no permiten el ingreso de la ayuda, y no descartó autorizar una intervención militar de EEUU o una fuerza extranjera "de ser necesario".para cesar "la usurpación" de Maduro en la presidencia y convocó a los venezolanos a tomar las calle el martes 12. "Haremos todo lo posible. Esto es un tema muy polémico, pero haciendo uso de nuestra soberanía, el ejercicio de nuestras competencias, haremos lo necesario", respondió Guaidó al ser consultado en una entrevista con medios franceses sobre si haría uso de las facultades como jefe del Parlamento y presidente encargado para autorizar eventualmente una intervención militar.

El dirigente enfatizó que hará "todo lo que sea necesario, todo lo que tengamos que hacer para salvar vidas humanas, para que no sigan muriendo niños" o pacientes por falta de medicinas. "El momento es ahora. No cometan crimen de lesa humanidad al asesinar directa o indirectamente a entre 250.000 y 300.000 venezolanos que hoy necesitan esa ayuda", afirmó Guaidó al dirigirse a los militares para que no bloqueen el ingreso de la ayuda.

Más temprano, el dirigente llamó a la población a realizar hoy y mañana asambleas para organizar a los voluntarios que recibirán la ayuda. "Si se atreven a seguir bloqueando caminos, todos estos voluntarios iremos a abrir el canal humanitario". "Yo quiero ver cuantos militares están dispuestos a cometer crímenes de lesa humanidad al no permitir salvar vidas de la población más vulnerable que tiene nuestro país", expresó. Asimismo, calificó como "un crimen de lesa humanidad" la posición de Maduro de impedir la entrada de la ayuda humanitaria que ya se está acopiando en Colombia.

A la vez, convocó a los venezolanos a tomar las calles del país el próximo martes 12 para exigir el cese definitivo de "la usurpación" de Maduro en la presidencia y el ingreso de la ayuda humanitaria. "El 12 de febrero toda Venezuela vuelve a las calles a las 10 de la mañana para exigir el cese definitivo y que ingrese la ayuda humanitaria. Vamos a seguir hasta lograr nuestro objetivo", expresó durante un acto con estudiantes en Caracas.

Maduro dijo ayer que espera una respuesta "muy iluminada" a la carta que le envió al Papa Francisco en la que solicita su mediación para un nuevo diálogo para hacer frente a la crisis política en el país sudamericano. "Esperemos con paciencia su respuesta, para lo que fue el planteamiento que le hice de facilitar el encuentro entre los venezolanos y todos los procesos de diálogo que están planteándose más allá de nuestras fronteras", aseguró. Esta misma jornada el Vaticano dijo que mantiene una posición de "neutralidad positiva" en la crisis creada en Venezuela.