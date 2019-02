El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó hoy que no dejará el gobierno ni convocará a elecciones presidenciales porque no acepta "ultimátums de nadie" e insistió en que su país está amenazado "por la mayor potencia del mundo", aunque aceptó que "esto no tiene por qué terminar mal".

Asimismo, reiteró que "lo que está necesitando Venezuela es una renovación del Parlamento", el único de los cinco poderes públicos que está bajo control del antichavismo y cuyos integrantes tienen mandato constitucional hasta el 5 de enero de 2021.

"No aceptamos ultimátums de nadie; la política internacional no puede basarse en los ultimátums", dijo Maduro, y agregó: "¿Por qué la Unión Europea le tiene que dar órdenes a un país?".

Entrevistado por la televisora española La Sexta, Maduro rechazó la designación de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, realizada por la Asamblea Nacional (AN), el Parlamento con mayoría antichavista que desconoce el período iniciado el 10 de enero por el mandatario chavista.

"Solo hay un presidente de Venezuela; si saco un decreto económico, a la Fuerza Armada, se cumple", advirtió Maduro.

Agregó que "esta persona no está facultada por ningún artículo; es una payasada autoproclamarse en una plaza, no tiene ninguna base constitucional, legal, protocolar, formal".

"Buscan dividir y una intervención que imponga un gobierno títere, tratan de generar la impresión de un gobierno paralelo que existe en los medios internacionales pero no existe en la realidad", sostuvo.

Estimulado por el entrevistador, Maduro pidió "sensatez" y "responsabilidad" a Guaidó, y le envió un mensaje: "Piense lo que está haciendo, no se deje utilizar por los viejos caciques de la derecha, no se preste a hacerle daño al país".

En otro tramo de la nota, Maduro dijo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, "ha impuesto a Occidente una política equivocada" sobre Venezuela, y aseguró: "No nos vamos a someter".

El mandatario chavista sostuvo que Venezuela "es víctima" de una campaña de agresión liderada por Trump y seguida "de manera perruna" por varios gobiernos de América latina.

"Estamos amenazados por la mayor potencia del mundo; la opción militar está sobre la mesa de Donald Trump", subrayó Maduro, aunque reconoció que "esto no tiene por qué acabar mal".

Trump, que efectivamente dijo en varias ocasiones que "todas las opciones están sobre la mesa", dijo justamente hoy que una intervención militar en Venezuela "es posible, es una de las variantes, es una opción".

Cuando el cronista le preguntó si estaba dispuesto a irse del gobierno, Maduro respondió: "¿Irse para dónde?"

En cuanto al reclamo del antichavismo y de buena parte de la comunidad internacional de que convoque a elecciones presidenciales libres, dijo: "Yo no me niego a convocar elecciones, hay elecciones presidenciales en 2024".

Por otra parte, Maduro aseguró que está "abierto al diálogo" y elogió al gobierno de Uruguay, que se declaró neutral ante el conflicto de poderes venezolano y convocó para este jueves a una reunión internacional para procurar una salida negociada a la crisis del país caribeño.