Los líderes políticos de Rusia, Ucrania, Francia y Alemania iniciaron conversaciones en París para poner fin al conflicto en el este de Ucrania que ha matado a 14.000, envalentonado al Kremlin y trastocado el equilibrio geopolítico de Europa.

Los mandatarios se reunieron en el Palacio del Elíseo de París, convocados por el anfitrión, Emmanuel Macron, para tratar de resucitar un acuerdo de paz de 2015 que básicamente ha sido ignorado. El Armisticio de Minsk sirvió para reducir la intensidad de los choques armados rusos y prorrusos de un bando, y ucranianos del otro, pero los dos bandos han seguido protagonizando violentas escaramuzas entre trincheras que recuerdan a las de la Primera Guerra Mundial.

Es poco probable que haya un anuncio importante en esta cumbre, mientras miles de ucranianos han salido a las calles para presionar al presidente Vladimir Zelensky para que se mantenga firme frente al ruso Vladimir Putin.

Independientemente del resultado, el encuentro es el desafío más severo hasta ahora para Zelensky, un comediante y novato en la política que ganó las elecciones por aplastante mayoría este año, en parte gracias a sus promesas de poner fin al conflicto.

Si bien Zelensky sigue gozando de amplio respaldo popular, ha quedado empañado por el escándalo en torno a sus conversaciones con el presidente estadounidense Donald Trump, que han resultado en la apertura del proceso de juicio político contra Trump en Washington. Estados Unidos hasta ahora ha sido un firme respaldo militar para Ucrania, cuyas fuerzas son abrumadoramente superadas por las de Rusia, que a su vez arma y dirige a los secesionistas prorrusos de las dos provincias más orientales de Ucrania, la región del Donbass.

Los ucranianos temen que Zelensky seá manipulado por Putin, y miles de manifestantes salieron a las calles para presionar al mandatario para que no haga concesiones. Unos 100 activistas de la oposición incluso acamparon frente al palacio presidencial con un enorme cartel que decía "No a la capitulación!''

De esta forma, y después de casi cinco años desde que se celebró la última reunión a alto nivel del llamado "Cuarteto de Normandía" (Alemania, Francia, Rusia y Ucrania), los líderes de estos cuatro países: Angela Merkel, Macron, Putin y Zelensky, volvieron a encontrarse para hablar del conflicto. Entonces fue en Minsk, el 11 y 12 de febrero de 2015, cuando se firmó el Armisticio que lleva el nombre de la capital de Bielorrusia. Ayer fue en París.

En estos cuatro años y 10 meses los únicos progresos palpables se han producido en las últimas semanas: un intercambio de prisioneros incompleto en septiembre y luego en noviembre la devolución a Ucrania de los tres buques apresados por Rusia el 25 de noviembre de 2018 en el estrecho de Kercch y un tímido repliegue de fuerzas por ambas partes en la línea de frente. De ahí que todas las esperanzas estén ahora puestas en la cumbre de la capital francesa.

Hay dos factores que han posibilitado que el Cuarteto de Normandía, cuyo nombre se debe a que fue en ésa región francesa en donde mantuvieron el primer encuentro el 6 de junio de 2014, con motivo del 70 aniversario del desembarco aliado, se reúna otra vez. La primera es el cambio en la cúpula ucraniana, con la llegada al poder en mayo de Zelenski en sustitución de Petro Poroshenko, y la segunda el deseo declarado de Macron de que se resuelva el conflicto en el este de Ucrania y la Unión Europea normalice las relaciones con Moscú. El de ayer fue el primer cara a cara entre Putin y Zelensky, lo que para muchos es ya un avance. Pero las caras de los dos líderes lo decían todo en el Elíseo.

El secretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa de Ucrania (SNBO), Alexei Danilov, ha dicho que Zelensky pretende conseguir en París un compromiso de Putin de que Ucrania recuperará pronto las regiones capturadas por los prorrusos de Donetsk y Lugansk, el control de la frontera con Rusia y la puesta en libertad de todos los ucranianos presos en las mazmorras de los separatistas, tanto en Crimea como en las cárceles rusas. También exige el desarme total de la milicias separatistas prorrusas. Cumplidos tales requisitos, Kiev posibilitará la celebración de unas elecciones en los enclaves secesionistas, a los que, según los acuerdos de Minsk, habrá que conceder un régimen autonómico. Moscú, por su parte, según el ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, mantiene una postura que no augura un gran entendimiento en París. Lavrov reitera el axioma del Kremlin desde que en abril de 2014 comenzó la guerra en el este de Ucrania: Rusia no es parte en el conflicto, no está implicada. Un argumento que rechazan tanto Ucrania como Francia, Alemania, el resto de los países de la UE y EEUU. De hecho, ningún observador serio del conflicto toma en serio esta afirmación del Kremlin. "Deben hablar directamente con los dirigentes de Donetsk y Lugansk para acabar con el conflicto", agrega Lavrov, exigencia también inadmisible para Kiev mientras no haya primero unas elecciones verdaderamente democráticas y bajo supervisión internacional. Unas 14 mil personas han muerto en el conflicto armado.