Después de un mes de masivas protestas, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, declaró por cadena nacional "una emergencia económica y social" y anunció un aumento del salario mínimo y una reducción de los impuestos que pesan sobre los asalariados y los jubilados. A la vez, Macron señaló que la violencia que han ejercido los manifestantes del movimiento de los "chalecos amarillos" es inaceptable y será reprimida con toda la fuerza de la ley. Previamente, el mandatario se había reunido con los principales dirigentes empresariales y sindicales del país.

Minutos más tarde de conocido el mensaje nacional de Macron, voceros regionales del movimiento de protesta de los "chalecos amarillos" aseguraron que "los gestos" del mandatario son "insuficientes e incompletos" para frenar las manifestaciones. "Cada anuncio fue abucheado y la primera reacción fue: 'Nos está tomando el pelo'", contó Pierre-Gael Laveder, un manifestante de la localidad de Montceau-les-Mines, al noroeste de Lyon.

En su discurso a la nación inusualmente corto de 13 minutos, Macron anunció que el salario mínimo aumentará 100 euros desde 2019 "sin que tenga costo para los empleadores", por lo que supondrá algún subsidio estatal. El salario mínimo subirá así de 1.500 a 1.600 euros de bolsillo. Además, el mandatario adelantó una propuesta para que las horas extra no sean gravadas de ninguna manera desde el año próximo. Las horas extra son claves para el bolsillo de los trabajadores franceses. La usaron los sucesivos gobiernos de las últimas décadas para esquivar la ley de las 35 horas laborales por semana que impuso el gobierno socialista de Lionel Jospin en el 2000.

Otra concesión importante es que la mayoría de las jubilaciones y pensiones quedaron eximidas de un muy criticado impuesto de Macron, la Contribución Social Generalizada (CSG). Esta carga fiscal sobre los jubilados, que contradice claramente las promesas de campaña de Macron, se suspende ahora desde 2019 para los que cobren menos de 2000 euros por mes de jubilación.

"Queremos una Francia donde se pueda vivir dignamente de su trabajo. Y le pido al gobierno y al Parlamento que hagan lo necesario para ello", aseguró Macron, al explicar que todos estos anuncios serán presentados por el primer ministro, Edouard Philippe, al Parlamento en forma de proyecto de ley.

Macron posee una amplia mayoría en el Parlamento y, por eso ha podido aprobar todas sus reformas, aún las que fueron resistidas por los principales sindicatos, como la flexibilización laboral. Macron afronta el mismo desafío de fondo que todos su precedesores: reformar el Estado francés, que se lleva el 56 por ciento de la riqueza nacional y da servicios cada vez más deficientes.

A la vez, en su breve mensaje, Macron, en tono gentil, reconoció "la rabia y la indignación" de los ciudadanos por el alto costo de la vida, pero advirtió que "no habrá consideración" con los responsables de la reciente violencia callejera. "Seremos intransigentes con los violentos. Cuando la violencia se desencadena, la libertad cesa. No hay furia que justifique" las agresiones contra policías, autos y negocios, aseveró el mandatario. El sábado,en la última jornada nacional de protesta de los "chalecos amarillos", un enorme dispositivo policial y la prevención de los comerciantes, que tapiaron sus vidrieras, evitó en París la repetición de los actos de vandalismo del sábado 1º de diciembre. Hubo además más de 1700 detenidos en todo el país. Pero los "chalecos amarillos" mantienen su activismo callejero y planean más días de protesta nacional. Muchos reclaman la renuncia del presidente, que apenas va por 18 meses en su cargo, y la convocatoria de una asamblea constituyente.

En el mensaje, Macron reconoció que en parte es culpa suya el nivel de descontento popular. "Probablemente en este último año y medio no hemos podido dar una respuesta suficientemente rápida y oportuna", declaró. Admitió que es posible que haya dado la impresión de ser "indolente" hacia el ciudadano común y "quizás he lastimado" a algunas personas con sus comentarios. Macron es un ex banquero de inversiones, lo que ha hecho que se lo identificara con las élites francesas y se ganara el odio de los "chalecos amarillos". Muchos de estos votaron el año pasado por Marine Le Pen, la ultraderechista que ha cortejado a los "chalecos amarillos", al igual que el populista de izquierda Jean-Luch Melenchon.

Horas antes Macron había recibido a los líderes de los sindicatos y cámaras empresariales. Para el líder socialista Benoit Hamon, el presidente "cedió". "Un poco, muy poco", aclaró el dirigente, mientras el referente de los Republicanos, la principal fuerza de centroderecha, Eric Woerth, calificó a las promesas de Macron como "respuestas de corto plazo".