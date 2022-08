Lula y Bolsonaro no salieron bien parados del primer debate en TV

El cara a cara, organizado por diversos medios de comunicación y dividido en tres bloques, fue sometido a reglas complejas y rígidas. Así, los candidatos podían preguntar a uno de sus pares. Y Bolsonaro eligió, lógicamente, preguntar a Lula. Atacó con la corrupción en Petrobras, el escándalo multimillonario de pago de sobornos que llevó a la cárcel a decenas de empresarios y políticos, incluido Lula, cuyas condenas fueron anuladas, pero por tecnicismos sobre la sede correcta del juicio y luego por prescripción de términos, no porque fuese declarado inocente. Lula, que gobernó entre 2003 y 2010, respondió a la defensiva. Afirmó que “no hubo presidente de la República que hiciera más para investigar la corrupción” que él y enumeró una batería de medidas aprobadas en aquellos tiempos para combatir la corrupción.

Lula evitó la confrontación con Bolsonaro en el campo de la corrupción, se ha empeñado en no parecer agresivo incluso cuando el presidente lo llamó “expresidiario”. En los grupos de WhatsApp de simpatizantes de Lula lamentaron que no se mostrara más duro.

Ambos también se trenzaron en torno a las ayudas sociales para los brasileños más pobres. Bolsonaro reprochó a Lula que el programa Bolsa Familia, que fue el gran emblema social de los gobiernos del PT, suponía tres veces menos de la paga mensual actual, llamada Auxilio Brasil, que es de 600 reales. Lula respondió que ese monto está garantizado sólo hasta final de año. Ese plan es la gran apuesta de Bolsonaro para atraer votos entre los brasileños más necesitados.

Pero la gran pregunta que queda en el aire es si este debate y el lento pero continuo ascenso de Bolsonaro en los sondeos no lleva a una segunda vuelta presidencial, como ocurre casi siempre en Brasil. En especial por la muy buena performance de la candidata Simone Tebet, del conservador MDB, del ex presidente Michel Temer. Para el analista Octavio Guedes, de GloboNews, “tras el análisis inicial, llegó el momento del VAR”. Y agregó que “Lo que más he escuchado hoy: el debate apunta a unas elecciones a dos vueltas. Es decir, se apuesta por el crecimiento de otros candidatos que no sean Bolsonaro y Lula”. El y otros expertos señalan la actuación de Simone Tebet como futura referencia para la formación de candidatos. Mientras que Lula optó por la estrategia de no combatir a Bolsonaro, Tebet llamó al presidente antidemocrático en la primera pregunta, misógino en la segunda, corrupto en la tercera y productor de noticias falsas en la última.

Según los sondeos de Datafolha, Lula se mantenía primero, con una ventaja de 15 puntos sobre Jair Bolsonaro, según una encuesta del 18 de agosto. Lula tenía el 47 % de la intención de voto, mientras Bolsonaro aumentó su intención de voto en tres puntos, pasando del 29 % que tenía hace un mes para el actual 32 %, con lo que redujo la ventaja de Lula de 18 hasta 15 puntos. Un sondeo del instituto BTG/FSB2 realizado del 26 a 28 de agosto da 36% a Bolsonaro y 43% a Lula. La ventaja parece acortarse y el flojo desempeño de Lula en el debate podría acentuar la tendencia.

El tercero alza el tono

En cuanto al tercero en los sondeos, el progresista Ciro Gomes, se dedicó durante le debate y luego de este a atacar a Lula, con el que compite por el mismo electorado. Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT), afirmó que Lula “está cada día más débil”, a sus 76 años, para enfrentar a Bolsonaro.

El mensaje fue publicado en el Twitter de Gomes, quien busca posicionarse como el contrincante a la izquierda de Bolsonaro como hizo en las elecciones de 2018, cuando salió tercero. “¿Será que no entienden que Lula está cada día más débil físicamente, psicológica y teóricamente, para enfrentar a la derecha sanguinaria?”, publicó Gomes en Twitter en la mañana de este lunes, aunque luego borró el mensaje, que fue capturado por todos los medios.

Gomes fue tres años ministro de Integración Nacional de Lula y en la campaña ha lanzado ataques contra el expresidente, a quien culpa de haber generado la crisis que permitió el ascenso de la derecha de Bolsonaro. En las redes sociales, el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula respondió que su líder y candidato trató con “respeto” a Gomes en el debate del domingo en el canal Bandeirantes, de San Pablo.Lula dijo que quiere contar con el PDT en un eventual gobierno a partir de 2023 pero Gomes le respondió que el expresidente se había “corrompido” y que es un “encantador de serpientes”.

Hace una semana el jefe de campaña de Gomes, Gustavo Castañón, pidió una junta médica para corroborar que Lula no sufre de una recaída del cáncer que sufrió hace varios años atrás.

Una "tapada", la ganadora de la noche

La senadora Simone Tebet, candidata del partido conservador del expresidente Michel Temer y apoyada por parte del mercado financiero y grandes medios, fue considerada la vencedora del primer debate en una encuesta entre indecisos.

Sin dudas el primer debate de acaparó la atención de Lula y Bolsonaro, que entre ambos están capitalizando el 80% del electorado, aunque el rol central lo tuvo, entre los indecisos, la senadora Tebet, del Movimiento de la Democracia Brasileña (MDB), de Temer, según un sondeo de Datafolha. Una encuesta cualitativa encargada por Datafolha entre indecisos que siguieron el cruce de ideas.

Tebet recibió el 43% de apoyo, seguida de Ciro Gomes con 23%. Estos indecisos conocieron el pensamiento de Tebet en el debate, pese a que ella es senadora nacional y ha sido invitada recurrentemente a la televisión. Tebet prometió paridad de género en el gabinete mientras que Lula, por ejemplo, dijo que no podría comprometerse a esto.

Más allá de Tebet, Bolsonaro no pudo ocultar su desdén por las mujres. Bolsonaro le gritó a una periodista, Vera Magalhães, quien preguntó si la aplicación de las vacunas contra el Covid se ha visto afectada por la desinformación difundida por el presidente. “Vera, no podía esperar otra cosa de ti. Duermes pensando en mí, tienes algún tipo de pasión por mí’’, dijo Bolsonaro, luego la acusó de tomar partido y mentir. “Eres una vergüenza para el periodismo brasileño!’’. Según el analista Mário Sérgio Lima, , Bolsonaro “perdió la compostura con una periodista, poniendo en evidencia su talón de Aquiles, que es su elevado rechazo entre las mujeres. Esto es muy difícil de cambiar cuando él no es capaz de ocultar su desdén hacia las mujeres en general, y ellas son más de la mitad de los votantes’’.