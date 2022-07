Lula repudió el intento de Bolsonaro de que militares fiscalicen la elección de octubre

"Las Fuerzas Armadas no tienen el papel de ocuparse de las urnas electrónicas y sí de la soberanía territorial", afirmó el líder del Partido de los Trabajadores (PT)

"Esta gente no puede ser tan ignorante de querer acumular riqueza todo el tiempo. ¿Para qué quieren 50 millones de dólares, 70 millones de dólares?", se preguntó Lula en las redes sociales.

El ex presidente y candidato opositor Luiz Inácio Lula da Silva deploró este viernes el intento del mandatario Jair Bolsonaro y la cúpula del Ejército por interferir con las Fuerzas Armadas en el escrutinio de los comicios generales del 2 de octubre.

"Las Fuerzas Armadas no tienen el papel de ocuparse de las urnas electrónicas y sí de la soberanía territorial", afirmó Lula, quien agregó que el presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro intenta sembrar sospechas sobre el proceso electoral en caso de derrota, tal como hizo Donald Trump en Estados Unidos cuando perdió los comicios ante Joe Biden en 2020.

Las declaraciones de Lula ocurren luego de que el diario O Globo publicara que el ex jefe de gabinete Walter Braga Netto, candidato a vice de Bolsonaro, dijo ante empresarios de la Federación Industrial de Río de Janeiro que "no habrá elecciones" si no existe un buen sistema para el escrutinio.

A esto se le suma que en junio, el Ministerio de Defensa se quejó de que las Fuerzas Armadas se sintieron "desprestigiadas" porque el Tribunal Superior Electoral rechazó una serie de objeciones hechas por militares aliados al bolsonarismo sobre la urna electrónica.

https://twitter.com/LulaOficial/status/1542853589181370371 Bolsonaro tem medo do voto do povo. Por isso tenta agora aumentar o auxílio emergencial, o que sempre foi uma reivindicação da oposição. O povo tem que receber o dinheiro, mas o que ele quer é um projeto eleitoral, porque acha que o povo vai cair em mentiras. Não vai. — Lula (@LulaOficial) July 1, 2022

"Los que tienen que ocuparse de las urnas no son los militares, son la Justicia Electoral, la sociedad civil que fiscaliza y el Congreso debe decidir si se cambian o no las leyes", afirmó Lula a radio Metropoles, de Salvador, estado de Bahía.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) también denunció la existencia de un discurso a favor de la concentración de renta por parte de banqueros y empresarios, y llamó "imbéciles" a los ricos que buscan aumentar su capacidad de acumulación de riqueza mientras se congelan los servicios sociales y los salarios.

"Esta gente no puede ser tan ignorante de querer acumular riqueza todo el tiempo. ¿Para qué quieren 50 millones de dólares, 70 millones de dólares? ¿Por qué acumular tanto dinero, imbécil? Que lo distribuyan en salarios y beneficios, porque quien permitió esas ganancias fueron los trabajadores que se levantaron temprano", aseguró el líder del PT, favorito en las encuestas.

El ex sindicalista metalúrgico reveló que tuvo reuniones con banqueros, empresarios y agentes del mercado financiero de San Pablo, históricamente opositores a su figura y al PT.

Según Lula, estos ricos no lo votan porque sus políticas entre 2003 y 2010 permitieron que los pobres viajaran en avión, accedan a automóviles nuevos y comprar perfumes franceses.

"Parece que ellos viven en un frasco queriendo ganar dinero todo el tiempo. En la cabeza de ellos no existe la pobreza, el hambre, gente en la calle ni niños muriendo desnutridos", se quejó.

Según las encuestas, en el único segmento de la población que Bolsonaro lidera para la carrera presidencial es entre los más ricos y los que tienen más niveles de instrucción formal.