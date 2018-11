El ex presidente está preso.

Lula da Silva fue denunciado por lavado de dinero y tráfico de influencias a raíz de una donación de una empresa que logró un contrato con Guinea Ecuatorial. La empresa fue elogiada por Lula en una carta alpresidente de ese país, entre otras pruebas. Se sospecha que el mecanismo se repitió en numerosas otras oportunidades en países americanos.

La denuncia del equipo de 11 fiscales de la operación Lava Jato en San Pablo indica que el Instituto Lula recibió una donación de 300.000 dólares en 2011 por parte de la empresa brasileña ARG. Lula, que terminó su segundo mandato en enero de ese año, realizó numerosos viajes al exterior en su calidad de ex presidente y líder regional. Lula habría intermediado en la contratación de la empresa ARG ante el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y la compañía brasileña lo habría retribuido con una donación a su instituto en 2016. La acusación presentó una carta en la que Lula elogia a ARG y su dueño ante el presidente Obiang. Este mecanismo se habría repetido en otras ocasiones y países.

Papeles y correos electrónicos sobre la negociación fueron confiscados por la policía en el Instituto Lula, durante allanamientos ordenados por el juez Sergio Moro en 2014. En un correo electrónico de5 de octubre de 2011, el ex ministro de Desarrollo de Lula, Miguel Jorge, escribe a Clara Ant, directora del Instituto Lula, que el ex presidente le había dicho que le gustaría hablar con Rodolfo Geo, dueño de ARG, sobre el trabajo de la empresa en Guinea Ecuatorial. La empresa estaba dispuesta a hacer una contribución financiera "bastante importante" al Instituto Lula. En mayo de 2012, Geo envió a Clara Ant por correo electrónico una carta digitalizada del presidente Obiang a Lula y pidió que se programara una fecha para encontrar al ex presidente y entregarle la original. También informó a la directora del Instituto Lula que regresaría a Guinea Ecuatorial el 20 de mayo y que le gustaría llevar la respuesta de Lula a Obiang.

Lula está preso desde el 7 de abril pasado para cumplir una condena dde prisión confirmada por una cámara de apelaciones. La cámara además de confirmar la condena impuesta por Moro, la amplió de 9 años a 12 por actos de corrupción y lavado de dinero.

El viernes, un juez aceptó la denuncia del ex fiscal general Rodrigo Janot contra Lula y su sucesora, Dilma Rousseff, de que crearon una organización ilícita desde el Poder Ejecutivo.

Más complicaciones

Pero las malas noticias para Lula no terminan ahí. Nuevas declaraciones de su encarcelado ex ministro de Hacienda y jefe de gabinete de Dilma Rousseff Antonio Palocci volvieron a vincular a ambos con el Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción del país.

Palocci, preso desde 2016 por corrupción y lavado de dinero, fue uno de los hombres más influyentes en los gobiernos de Lula y Rousseff, dirigió sus campañas electorales y se desempeñó como jefe de la cartera de Hacienda del primero y ministro de la Presidencia (equivalente a jefe de gabinete) de la segunda.

En un acuerdo de cooperación que firmó con la Policía Federal, Palocci dijo que Lula, cuando era presidente, presionó a directivos de fondos de pensiones para invertir en una empresa creada para construir plataformas de perforación de la estatal Petrobras. Afirmó que tanto Lula como Rousseff habían presionado a directivos de los fondos de pensiones del Banco do Brasil, de la Caixa Economica Federal y de Petrobras, quienes fueron nombrados para esos cargos por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, a fin de inyectar dinero en el "proyecto" de las plataformas.

El objetivo de esas acciones, según Palocci, era recaudar dinero para las campañas del PT, especialmente para Rousseff en 2010.Los presidentes de los fondos de pensión eran obligados a invertir y las órdenes de Lula eran cumplidas. Los directivos fueron obligados a ignorar plazos, estudios técnicos y riesgos e incluso pérdidas.