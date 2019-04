Los últimos minutos de Alan García antes de matarse

El ex presidente del Perú Alan García esperó armado a los policías y representantes del Ministerio Público el miércoles pasado, cuando iban a detenerlo en su casa de Lima por el caso Odebrecht. García fue captado por un video tomado por un efectivo de la comitiva en el que se lo ve dialogar desde la escalera interna de su casa. En un momento dado sube raudamente y en la imagen se observa que desenfunda el revólver con el que minutos después se dará muerte.

A las 6:27 a.m. del miércoles 17 de abril, Alan García asoma por las escaleras y un fiscal y un comandante de la Policía lo invitan a bajar a la planta baja de su casa, en la que ya habían ingresado, a fin de notificarle la resolución judicial. Se suceden entonces 23 segundos de una aparente actitud colaborativa de parte de García. Incluso pregunta si se trata de una "detención preliminar". Las autoridades insistieron con la invitación para que baje. Luego de algunos devaneos, el ex presidente decide subir hacia su habitación en forma rauda. Es precisamente en ese momento que, según el detalle de las imágenes, Alan García desenfunda el arma del bolsillo del pantalón derecho. Un detalle que en el momento pasó inadvertido para los presentes y que sólo se logra observar en la imagen congelada del video y con aumento.

Es decir, el otrora líder del aprismo se encontraba armado cuando los policías y representantes de la Fiscalía llegaron para cumplir con la diligencia y conversaron largos segundos con él. A las 6:28, el hasta entonces investigado por corrupción logró encerrarse en su habitación. Un comandante de la policía lo conminó a salir, pero García se negó, señalando que llamaría a su abogado. A las 6:31, mientras los efectivos policiales se aprestaban a ingresar por la fuerza a la habitación, desde el interior se escuchó el disparo fatal.

El fiscal José Domingo Pérez informó que los representantes del Ministerio Público sabían que el expresidente tenía armas de fuego en su poder. Pérez Gómez precisó que antes de dirigirse al domicilio del fallecido ex líder aprista, se consultó a la Superintendencia Nacional de Control de Servicios, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) sobre las armas que poseía García. "Lo que se da cuenta en el video son circunstancias que ya se había informado. Se tenía conocimiento de que Alan García tenía en su posesión armas de fuego, porque en la Sucamec tenía registradas", sostuvo. Asimismo, el fiscal, miembro del Equipo Especial Lava Jato, indicó que en todo momento se tomaron medidas para evitar situaciones de riesgo, sin embargo, no pudieron prever la decisión final del ex jefe de Estado, quien se disparó en la cabeza para evitar su detención.

"El video demuestra que el Ministerio Público actuó con apego a la ley. Se había solicitado la detención de Alan García a un juez que la otorgó. Lo que me informa el fiscal que interviene, fue la prudencia que se tuvo al inicio por la información de que era una persona que tenía armas registradas", expresó el fiscal Pérez. El caso seguirá sin dudas atrayendo toda la atención de los peruanos

decidido.García sube la escalera, ya con el revólver en su mano derecha.