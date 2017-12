Los sondeos opacan la figura del mandatario

La mitad de los votantes estadounidenses cree que las acusaciones de acoso sexual contra el presidente Donald Trump son creíbles, según una encuesta publicada ayer por "Politico". El 50 por ciento de los votantes registrados opina que las denuncias son verosímiles, frente a algo más de un 29 por ciento que cree que no. El 21 por ciento no sabe o no contesta. Trump asegura que las denuncias son falsas y acusó a los demócratas de estar detrás y fabricarlas. Al menos 16 mujeres lo acusaron de acoso y abusos sexuales en la campaña electoral, en el marco de la cual se difundió una grabación de 2005 en la que Trump se vanagloriaba de hacer lo que quería con las mujeres.

Tres de las mujeres volvieron a salir públicamente para reiterar sus denuncias en una rueda de prensa en la estela del movimiento #MeToo, que en los últimos meses llevó a dimisiones y despidos en el mundo de la política, las artes y los medios de comunicación. La encuesta de "Politico" se realizó entre el 8 y el 11 de diciembre, por lo que la mayor parte de las entrevistas se hizo antes de esa rueda de prensa que volvió a poner las acusaciones contra Trump en la agenda.