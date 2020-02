El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se apresta a pronunciar el martes por la noche el discurso anual Estado de la Unión ante una sesión conjunta del Congreso. Apenas horas más tarde, el miércoles, el Senado lo absolverá de los cargos del juicio político en su contra que impulsó el Partido Demócrata. Para sumar más datos en su favor, las encuestas señalan la conformidad creciente de los estadounidenses con su gestión de la economía.

La agencia Associated Press señala, sin ocultar su frustración, que “aunque la aprobación pública a Trump ha permanecido persistentemente en territorio negativo y el país está más polarizado que nunca bajo cualquier otro presidente —con un descontento significativo hacia la dirección del país y aún más con el estado de la política—, las encuestas muestran también que los estadounidenses tienen opiniones muy positivas tanto de la economía como de la forma en que Trump la está manejando”.

Trump fue acusado y llevado a juicio político por la Cámara de Representantes, dominada por los demócratas. El Senado, controlado por los republicanos, que es la cámara juzgadora, rechazó el viernes a la noche por un margen mínimo las demandas demócratas para convocar más testigos, asegurando así la absolución de Trump. La votación final está programada para el miércoles, justo después del discurso de Trump en horario central la noche anterior.

En una encuesta realizada en enero por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, un 45% de los consultados opinaron que el Senado debería votar para condenar a Trump y destituirlo de su cargo, frente a un 40% que opinó que no debería. Un 14% de los encuestados dijo que no sabía lo suficiente como para tener una opinión. Entre los votantes republicanos, el 54%, expresó que Trump no cometió falta alguna.

Aun así, el presidente ha sido constantemente evaluado de forma positiva por los estadounidenses sobre su manejo de la economía, que cuenta con una tasa récord por lo baja de desempleo, 3,5%, y un crecimiento constante del empleo. En enero, el 56% de los estadounidenses aprobó el trabajo de Trump en la economía, según una encuesta de AP-NORC. Eso fue más alto que la parte que aprobó su manejo de las negociaciones comerciales, la política exterior o la atención médica. En la misma encuesta, 67% consideraba que la economía estaba en buena forma, comparado con el 61% en septiembre de 2019, y sólo un cuarto esperaba que las condiciones económicas empeoraran.

Esa evaluación brillante de la economía incluso se extiende a muchos demócratas. La mitad de los demócratas califican las condiciones económicas de manera positiva, y 3 de cada 10 aprueban el manejo del tema por Trump.

Una encuesta de AP-NORC en diciembre encontró que los estadounidenses identificaron los principales temas que el gobierno debe abordar en 2020: la economía, la atención médica, la inmigración y el medio ambiente.

En la misma encuesta, 2 de cada 10 dijeron estar satisfechos con el estado de cosas en el país actualmente. Casi 6 de cada 10 están insatisfechos. Los republicanos mostraron muchas más satisfacción con el estado de Estados Unidos, en comparación con los demócratas: el 40% frente al 11%. Una mayoría de republicanos, el 54%, anticipó una mejora durante el próximo año. Entre los demócratas, el 76% dijo que no estaban satisfechos, y el 66% esperaba que las cosas empeoraran.

Esa brecha partidista en las evaluaciones del país es aún mayor en las evaluaciones al presidente.

Según un sondeo de Gallup, el 89% de los republicanos y apenas el 7% de los demócratas aprobaron a Trump en promedio durante el tercer año de su presidencia. Los 82 puntos que sep aran a los dos partidos fueron mayores que en cualquier otro año de cualquier otro presidente. Esa polarización persistente ha llevado a una estabilidad inusual en el índice de aprobación de Trump. La calificación de Trump se ha mantenido dentro de un rango de aproximadamente 10 puntos porcentuales durante tres años.