Los partidos bolivianos no lograron la unidad contra Evo Morales

Los partidos bolivianos adversarios de la izquierda de Evo Morales tropezaron en sus intentos de lograr la unidad e inscribieron a cinco alianzas políticas, entre ellas una que postula a la presidenta interina Jeanine Añez, para enfrentar a los candidatos del ex gobernante en las elecciones de 3 de mayo.

El Tribunal Supremo Electoral dio a conocer ayer las cinco alianzas políticas inscriptas hasta la medianoche del viernes. Entre ellas, la alianza del alcalde de La Paz, Luis Revilla, y del partido de Añez. Esta última generó cuestionamientos sobre su legalidad debido a que la mandataria lidera un gobierno transitorio con la misión de garantizar elecciones transparentes y pacificar el país. Algunos analistas consideran que debe hacerse una consulta al Tribunal Constitucional sobre la candidatura de Añez. Otras de las alianzas son las del ex presidente Jorge Quiroga, ex vocero de Añez; la del ex mandatario Carlos Mesa, quien fue el principal contrincante de Morales en las frustradas elecciones pasadas, y la de Luis Fernando Camacho, el líder de las protestas de los “cívicos” de Santa Cruz contra de Morales, refugiado en Argentina.

Las cinco coaliciones se enfrentarán a la dupla que hace una semana eligió Morales en Buenos Aires, integrada por el ex ministro de Economía, Luis Arce, y el ex canciller David Choquehuanca. Morales debió ceder a los sectores internos más críticos con su fallida estrategia de perpetuación en el poder. En octubre, Morales buscó un cuarto mandato consecutivo. A los cuestionamientos constitucionales se sumó una manipulación del resultado electoral y del escrutinio que desembocó en masivas protestas, que a su vez forzaron su renuncia y salida del país. Morales denuncia un “golpe de Estado”, pero en el MAS Choquehuanca y los líderes en el Congreso critican todo el proceso.