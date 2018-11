Los músicos, contra el uso de su obra en la campaña republicana

Ayer, Donald Trump salió a escena en en Florida. En el hangar de Pensacola, la multitud escuchaba a todo volumen "The Best", de Tina Turner. Nada se sabe de lo que la cantante opina de que se use su éxito para la campaña de Trump.

Sin embargo, cada vez son más los artistas que protestan porque sus canciones están siendo usadas en la campaña electoral del mandatario republicano. Entre ellas figuran grandes estrellas como Rihanna o Pharrell Williams, así como Steven Tyler, de Aerosmith, y el británico Elton John. El domingo fue Axl Rose, el líder de Guns N' Roses, quien estalló en twitter al afirmar que hay alguien en la Casa Blanca que respeta poco la verdad, la moral y no tiene empatía de ningún tipo. En una serie de tuits, el cantante dio rienda suelta a su frustración porque el presidente buscó los vacíos legales para que la música de su grupo sonase en sus actos políticos. La canción de Guns N' Roses "Sweet Child O' Mine" se escuchó durante un acto de Trump. El músico instó a votar a los demócratas. También sonó "Don't stop the Music", de Rihanna, sin el permiso de la artista. Rihanna llamó a sus 89 millones de seguidores en redes sociales que voten demócratas. También los herederos de Prince se revelan contra el uso de "Purple Rain". Y el rapero Pharrell Williams emprendió acciones legales contra Trump por haber usado su éxito "Happy" en un acto en Indiana. Steven Tyler, Ya en la campaña electoral de 2016, envió dos cartas a Trump para que no usara más un tema de Aerosmith "Dream On" en sus actos.