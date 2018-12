Los migrantes que deseen solicitar asilo en la frontera entre México y Estados Unidos deberán esperar en territorio mexicano mientras se procesa el trámite, según un acuerdo entre los dos países anunciado ayer. En promedio solo un 9 por ciento de las personas que piden asilo lo reciben. El gobierno de Donald Trump dice que demasiados migrantes hacen declaraciones falsas para obtener ese beneficio. Los migrantes "ya no podrán desaparecer en territorio estadounidense", dijo ayer la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen ante la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Representantes. "Tendrán que esperar. Si un juez les otorga el asilo, serán bienvenidos a Estados Unidos. Si no, tendrán que regresar a sus países". Las negociaciones en torno al acuerdo se vienen desarrollando desde hace meses, mucho antes de que asumiera el nuevo gobierno mexicano el 1º de diciembre. Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México anunció que había accedido al pacto de manera temporal por razones humanitarias. El acuerdo, sostuvo, afecta a los que entraron en Estados Unidos o fueron detenidos en puntos de cruce, o que hayan sido interrogados por las autoridades migratorias estadounidenses y que hayan recibido una cita para acudir ante un juez de inmigración. Agregó que mientras esperar si su solicitud es aceptada se les dará una visa humanitaria para que puedan trabajar. "Tendrán derecho a un trato igualitario sin discriminación alguna y con el debido respeto a sus derechos humanos, así como la oportunidad de solicitar un permiso para trabajar a cambio de una remuneración, lo que les permitirá solventar sus necesidades básicas", explicó el Ministerio de Exteriores en una nota.

El gobierno de Trump denuncia que uno de los atractivos de venir a Estados Unidos es que el inmigrante puede vivir en el país durante meses o años hasta que tramita su pedido de asilo, y que muchos de ellos aprovechan para desaparecer entre la sociedad. Dicen que al obligarles a esperar en México, disminuirá la cantidad de pedidos fraudulentos. La política cubre solo a personas de países distintos a México, dijeron fuentes oficiales. Nielsen expresó en un comunicado que la nueva política será implementada legalmente. La reforma "además nos permitirá prestar más atención a las personas que realmente están huyendo de la persecución", dijo Nielsen.

El anuncio llegó dos días después de que los dos países vecinos anunciaran un acuerdo para destinar 35.600 millones de dólares al desarrollo de los países del Triángulo Norte —Honduras, Guatemala y El Salvador— y el sur mexicano, en el marco de sus esfuerzos para hacer frente a la crisis migratoria en la región. Se calcula que más de 200.000 inmigrantes atraviesan México cada año tratando de llegar a la frontera de Estados Unidos. La policía de fronteras de ese país detuvo a casi 400.000 personas el año pasado. Solo en los últimos dos meses, arrestó a más de 100.000.

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo ayer que no promulgará ninguna ley que no incluya su promesa de campaña de construir un muro en la frontera con México, con lo que pareció dar a entender que podría vetar una ley que el Congreso se apresta a sancionar para evitar un cierre del gobierno hoy. La ley temporal de gastos obtuvo ayer media sanción luego de que Trump cediera en su exigencia de que incluyera 5.000 millones de dólares para el muro, pero el mandatario pareció volver a cambiar de parecer, enfrentado a acusaciones de legisladores y comentaristas republicanos de haber capitulado ante los demócratas. "Los demócratas, que saben que los Bloques de Acero (Muro) son necesarios para la Seguridad Fronteriza, están poniendo la política por encima del País", dijo Trump en Twitter. "Lo que están empezando a darse cuenta es que no firmaré ninguna legislación, incluyendo sobre infraestructura, a menos que tenga perfecta Seguridad Fronteriza. Estados Unidos GANA!", agregó.

El Senado aprobó por la madrugada un proyecto de presupuestos a corto plazo con el que se evitaría un cierre parcial administrativo durante las fiestas pero que no incluye los fondos que pedía Trump para la construcción del polémico muro fronterizo con México. Se espera que la Cámara de Representantes apruebe el proyecto en las próximas horas para que Trump pueda así rubricarlo antes de hoy a la medianoche, cuando vence el actual presupuesto.

Hasta la semana pasada, Trump se había declarado "orgulloso" de forzar un cierre del gobierno si el Congreso le negaba los fondos para el muro, pero esta semana la Casa Blanca dijo que el mandatario no quería eso, lo que dio nuevo impulso a las negociaciones sobre la ley de presupuesto.

Pero ahora que el Senado aprobó la ley que mantiene al gobierno financiado hasta el 8 de febrero y que la Cámara de Representantes se encamina a sancionarla, el objetivo de Trump pasará de difícil a casi imposible cuando asuma el nuevo Congreso, con la Cámara baja controlada por los demócratas, el 3 de enero.

Legisladores republicanos y comentaristas conservadores deploraron la marcha atrás de Trump y le pidieron que vete la ley por considerar que renegar de una de sus promesas centrales de campaña le alienará el apoyo de las bases en su campaña a la reelección. "Si vas a dar una pelea, este es el momento de darla", subrayó el senador Lindsey Graham, un aliado del mandatario, que destacó que será más difícil obtener el dinero cuando los demócratas controlen la Cámara baja. Por su parte, el representante republicano Mark Meadows directamente le pidió a Trump que vete el proyecto de ley de financiamiento temporal para evitar un "daño importante" a su esfuerzo de reelección en 2020.