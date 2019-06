Los fiscales buscaron intervenir en la campaña

En un segundo informe publicado anoche, The Intercept da ejemplos muy directos de intervención política abierta de parte de los fiscales del Lava Jato. "Un ejemplo flagrante ocurrió 10 días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año pasado, cuando un juez de la Corte Suprema accedió a una petición del periódico más grande del país, Folha de São Paulo, para entrevistar a Lula, quien se encontraba en prisión por cargos de corrupción presentados por el grupo de trabajo del Lava Jato", relata The Intercept en la nota "parte 2".

"Inmediatamente después de enterarse de esa decisión, el 28 de septiembre de 2018, el equipo de fiscales que manejó el caso de corrupción de Lula comenzó a discutir en un grupo de chat de Telegram cómo bloquear, subvertir o socavar la decisión del Supremo Tribunal Federal", relata el sitio web. "Se expresó temor de que la decisión del STF ayudaría al PT de Lula a ganar las elecciones. Basados en su deseo declarado de impedir el regreso del PT al poder, pasaron horas debatiendo estrategias para prevenir o diluir el impacto político de la entrevista de Lula", según The Intercept. Los fiscales dijeron explícitamente en Telegram que su motivo para frenar la entrevista de Lula fue evitar que el PT ganara. Una de las fiscales, Laura Tessler, exclamó al enterarse de la decisión: "¡Qué chiste! "Una conferencia de prensa antes de la segunda vuelta podría ayudar a elegir a Haddad", escribió, en referencia al candidato presidencial del PT. El STF finalmene suspendió la entrevista a Lula.

Ante este cuadro, el corregidor o inspector del Ministerio Público, Orlando Rochadel Moreira, abrió ayer una investigación preliminar sobre la conducta del coordinador del grupo de trabajo del Lava Jato en Curitiba, fiscal Deltan Dallagnol. Para Moreira, el episodio indicaría "desviación eventual en la conducta" de los miembros del Ministerio Público.

El Colegio de Abogados de Brasil, en cambio, aprobó por unanimidad recomendar la destitución temporal del Ministro de Justicia, Sergio Moro, del fiscal Deltan Dallagnol, y de los otros abogados oficiales citados en los diálogos. La entidad defiende "una investigación completa, imparcial e imparcial", dada la "gravedad de los hechos".

En tanto, la Asociación Nacional de Procuradores de la República exigirá a las autoridades la "verificación rigurosa" de la información publicada por The Intercept. La aclaración del episodio también fue exigida por la Asociación de Jueces Federales de Brasil, y la Asociación Nacional de Fiscales denunció la actuación de hackers y destacó que en los diálogos publicados "no hay colusión, no hay corrupción, no hay falsedades, no hay intento de salvar a los delincuentes, derrochadores de los recursos de la gente", en alusión a los condenados en el Lava Jato.