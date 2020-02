Los demócratas eligen su candidato en el "caucus" de Nevada

Los demócratas celebrarán hoy las primarias presidenciales en Nevada, el tercer estado en votar en la contienda del partido opositor de Estados Unidos y el primero con un gran porcentaje de minorías, por lo que se lo considera más representativo que Iowa y New Hampshire de la realidad demográfica del país.

Se trata de la tercera contienda de cara a la elección del candidato presidencial demócrata, quien disputará en la elección general el poder al actual mandatario republicano, Donald Trump, en noviembre próximo.

Las dos primeras victorias dentro de la interna del Partido Demócrata (PD) se las llevaron Pete Buttgieg, en New Hampshire, y Bernie Sanders, en Iowa, favorito en las encuestas en Nevada.

El precandidato Michael Bloomberg aún no participa de estos comicios: tiene todas sus fichas puestas en el Súpermartes que se celebrará el próximo 3 de marzo, cuando votarán 14 estados y habrá 1.300 delegados en juego.

Según el promedio de encuestas de RealClearPolitics, la intención de voto en Nevada favorece a Sanders, con el 30%, seguido de Joe Biden, con el 16%. En tercer lugar se encuentra Buttgieg, con el 14%, y un paso más atrás Elizabeth Warren, con 13,7%.

El 30% de los habitantes de Nevada, en el oeste del país, son de ascendencia hispana, un 10% son afroestadounidenses y un 8,7% son de origen asiático, según estimaciones del último censo.

“Iowa, con 90,6% de blancos de origen europeo; Nuevo Hampshire, con 93,9% de blancos de origen europeo; y Nevada, con 27,8% de latinos, en su mayoría de origen mexicano. Si como repiten una y otra vez sus dirigentes, el futuro del Partido Demócrata está en manos de las minorías, Nevada es la primera prueba de fuego para ver cómo acoge la comunidad latina a los candidatos”, señaló el portal Enlace Latino NC.

Al igual que en Iowa, no se trata de una elección directa sino de un “caucus”, una asamblea popular en la que las personas registradas en el PD se reúnen, debaten y finalmente se dividen en grupos para demostrar su preferencia por un candidato.

Los caucus requieren que los ciudadanos se presenten en persona en los sitios designados de cada vecindario donde se realizará la asamblea en un horario determinado.

Para que aquellos que no pueden en ese horario y en ese lugar, no se queden sin votar, el partido abrió un período de votación anticipada que se celebró entre el 15 y el 18 de febrero en más de 80 sitios en todo Nevada.

Pero hoy se define el ganador en una votación que comienza al mediodía en más de 250 ubicaciones.

Estrella

Uno de los datos conocidos ayer es que la campaña de la senadora Elizabeth Warren multiplicó sus contribuciones habituales en menos de tres días gracias a su actuación en el último debate del partido de esta semana.

Warren, que se vio obligada a pedir un préstamo de tres millones de dólares en enero para sustentar los gastos de campaña, recibió cinco millones desde su actuación del miércoles en el foro de Las Vegas (Nevada), donde respondió a las críticas por su falta de intensidad en los últimos careos lanzando un explosivo ataque inicial contra uno de sus rivales, el magnate y ex alcalde de Nueva York Mike Bloomberg.

“Me gustaría hablar sobre nuestro rival: un multimillonario que llama a las mujeres ’pibas gordas’ y ’lesbianas con cara de caballo’. Y no, no me refiero a (el presidente de EEUU) Donald Trump. Estoy hablando del alcalde Bloomberg”, declaró Warren, colocada por sorteo justo al lado del ex alcalde.

Warren no terminó ahí. Minutos después, la senadora emplazó al multimillonario a que liberara a sus antiguos empleados de los acuerdos de confidencialidad para demostrar que su comportamiento con ellos, y con las mujeres especialmente, había sido intachable.

Los demócratas de Nevada dijeron ayer que no confiarían en un formulario de Google para informar los resultados y en su lugar usarían un sistema tradicional basado en el teléfono, la forma en que los resultados había sido reportado por décadas en los estados del caucus.

Los líderes de los distritos informarán los resultados de los comités del sábado al estado parte a través de una línea telefónica dedicada y por mensaje de texto, en lugar de depender de una aplicación de Google destinada a ayudar a voluntarios y funcionarios a calcular delegados, según un memorando que el estado parte distribuyó a las campañas presidenciales.