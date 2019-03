"No vamos, también lo aclaro, a caer en ninguna confrontación ni con el gobierno de España ni con ningún gobierno", garantizó López Obrador.

El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador propuso a España crear un grupo conjunto entre los dos países para revisar la historia de la conquista española de México, que comenzó en 1519.

El objetivo, dijo ayer, sería "hacer una relatoría de lo sucedido y a partir de ahí, de manera humilde, aceptar nuestros errores, pedir perdón y reconciliarnos entre todos".

López Obrador dio a conocer el lunes que había enviado una carta al rey Felipe VI de España y al Papa Francisco en la que les pedía que se disculpara por la "invasión" que supuso la conquista de América y las "matanzas" y "muchas arbitrariedades" que se cometieron hace 500 años "con la espada y con la cruz".

Por su parte, aseguró estar dispuesto a pedir disculpas por los abusos ocurridos después de la independencia de México. La respuesta de España fue de rechazo frontal a esa idea porque, a juicio del gobierno español, lo ocurrido hace cinco siglos "no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas".

No obstante, la propuesta del mandatario mexicano avivó muchos fantasmas y generó todo tipo de reacciones, desde las serias a las irónicas pasando por memes en las redes sociales y por quienes sugerían que México también debía pedir a países como Estados Unidos y Francia que se disculparan.

López Obrador explicó que sacaba a colación la conquista española porque es ahora cuando se cumple su quinto centenario y se mostró convencido de que con la revisión histórica de ese periodo "se va a saber qué sucedió hace 500 años, cómo se dieron los hechos, si hubo agravios o no".

Pocos podrían negar que hubo abusos a manos de las tropas de Hernán Cortes desde el mismo momento en el que libró su primera batalla con los mayas chontales en marzo de 1519 en lo que hoy es el estado de Tabasco. Y también es cierto que gran parte de la población indígena mexicana murió en las décadas siguientes por enfermedades traídas desde Europa por los conquistadores.

"Obviamente España no va a presentar esas extemporáneas disculpas que se piden", dijo el martes el ministro de Exteriores español, Josep Borrell, al finalizar un viaje oficial a Argentina junto a los reyes. "Parece un poco raro que en este momento se plantee pedir disculpas sobre acontecimientos que ocurridos hace 500 años; de igual manera que no vamos a pedir a la República Francesa que presente disculpas por lo que hicieron los soldados de Napoleón cuando invadieron España; o los franceses no van a pedir disculpas a los italianos por la conquista de las Galias por Julio Cesar".

España y México son importantes socios con unas buenas relaciones desde hace décadas.

