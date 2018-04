Londres participará de una acción militar contra Siria

El gabinete de Gran Bretaña dio luz verde ayer a la primera ministra Theresa May para que se sume a Estados Unidos y Francia en la planificación de un posible ataque militar en respuesta al ataque sirio con armas químicas. Pero el llamado del gabinete a tomar medidas para evitar que se usen de nuevo armas químicas, no incluyen detalles sobre el método ni fechas para tales ataques, aunque también deja abierta la posibilidad de otras respuestas. Ministros de gobierno que estaba en descansos primaverales fueron llamados para hablar sobre el ataque ocurrido el pasado fin de semana en Duma, el cual dio pie a una tensa confrontación entre países occidentales y Siria y sus aliados, principalmente Rusia. Después de reunirse durante más de dos horas, el gabinete de guerra respaldó el plan de May de trabajar con EEUU y Francia "para coordinar una respuesta internacional".

El gobierno de May dijo que es "bastante probable" que el gobierno del sirio Bashar Assad estuvo detrás de los ataques químicos en Duma. Activistas de la oposición siria y médicots socorristas dijeron que la masacre dejó más de 40 muertos. La Organización Mundial de la Salud estimó que hay 500 civiles afectados por gases. May dijo que sus ministros "estuvieron de acuerdo en la necesidad de tomar medidas para aliviar el sufrimiento humanitario y evitar que el régimen de Assad vuelva a usar armas químicas".

Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña han estado consultándose sobre lanzar un ataque, pero se desconoce cuándo se realizaría o la magnitud que tendría. El presidente Donald Trump expresó ayer por Twitter que un ataque podría ocurrir "muy pronto o no tan pronto" Por esa misma red social, Trump escribió el miércoles: "Rusia prepárate porque bonitos y nuevos e inteligentes misiles caerán sobre Siria". Ayer, sin embargo, tuiteó: "Yo nunca dije cuándo ocurriría un ataque contra Siria".

Se estima que Washington está reuniendo unidades navales y aéreas para lanzar una campaña de ataques, y no sólo un bombardeo, como hizo en abril de 2017 ante otro ataque químico. Por ahora, sólo el destructor Donald Cook se halla en la zona. En Siria podría estallar un enfrentamiento abierto entre EEUU y Rusia, cuyas relaciones empeoraron en años recientes debido a la intervención rusa en Ucrania, su injerencia en las elecciones estadounidenses de 2016 y su apoyo militar a Assad. Moscú afirmó ayer que espera que ni EEUU ni sus aliados lleguen a un "punto de no retorno" en Siria, pero señaló que la amenaza de ataque de Trump viola la carta de la ONU. "No excluimos ninguna posibilidad, lamentablemente, porque vimos mensajes saliendo de Washington que son muy belicosos", dijo Vasili Nebenzia, representante del Kremlin ante la ONU, al término de una reunión del Consejo de Seguridad. Moscú vetó una iniciativa en ese organismo para investigar la masacre de Duma.

Mientras tanto, expertos de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) llegaron ayer a Siria para investigar el ataque químico contra civiles. La misión comenzará a tomar muestras y a entrevistar afectados en Duma, que ayer fue tomada por el ejército sirio y sus aliados luego de semanas de bombardeos. Personal ruso ya ha estado en Duma, según Moscú verificando que no hubo ataque químico, tal como afirman el régimen sirio y el gobierno de Vladimir Putin.

Tensión. El destructor de EEUU Donald Cook, en el Mediterráneo oriental.