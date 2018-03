Londres envía al ejército para investigar el ataque al ex espía ruso

Pesquisas. Militares en las cercanías de la casa del ex espía envenenado.

Las autoridades británicas movilizaron ayer a efectivos del ejército para ayudar a la policía en su pesquisa sobre el ataque con un agente neurotóxico a un ex espía ruso, mientras los investigadores enfocaban su atención en la casa de las víctimas, en una serena calle suburbana en Salisbury. En tanto, el canciller ruso dijo que su país estaría dispuesto a colaborar con la investigación, pero expresó su rechazo ante las insinuaciones de que Moscú dispuso el ataque a Serguei Skripal. El ex agente y su hija Yulia aparecieron desmayados el domingo en la banca de una plaza en Salisbury, en el suroeste de Inglaterra. Los dos están hospitalizados y su estado es crítico. Un policía que colaboró en la investigación se halla en estado grave y 21 personas en total recibieron tratamiento médico.

Se convocó a detectives de la división antiterrorista para ayudar a "retirar varios vehículos y objetos del lugar" del ataque, dijo la Policía Metropolitana. Se movilizó a unos 180 efectivos del ejército, los marines y la fuerza aérea porque "tienen la capacitación y conocimientos necesarios", dijo la policía. En cuanto al problema de la salud, reiteró que no existe riesgo para la gente en general. Los detectives buscan reconstruir las actividades de Serguei y Yulia Skripal para tratar de determinar cómo se les suministró la toxina y el origen de ésta. La policía no reveló cuál toxina se utilizó. La policía acordonó la casa de Skripal, un auto, el cementerio donde está enterrada su esposa, un restaurante y un pub. Los agentes que atacan el sistema nervioso son altamente tóxicos, están prohibidos en casi todos los países y su fabricación requiere un alto nivel de capacitación, por lo que algunos sospechan que quienes envenenaron a Skripal estaban apoyados por un Estado. "Un laboratorio bien equipado y un químico analítico muy experimentado pueden hacerlo, pero no está al alcance de cualquiera en su cocina", dijo el experto en armas químicas Richard Guthrie.

Skripal, un ex agente de la inteligencia militar rusa condenado en su país por espionaje en 2006, fue liberado en 2010 como parte de un canje de prisioneros. Vivía recatadamente en Salisbury, 140 kilómetros de Londres. El canciller ruso, Serguei Lavrov, dijo que Moscú estaba "dispuesto a dar una mano, "se trate del envenenamiento de súbditos británicos o los rumores de injerencia en la campaña electoral de Estados Unidos".