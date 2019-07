"Lo conseguimos sin armas, como Gandhi", celebró Ricky Martin

El cantante puertorriqueño Ricky Martin valoró que las manifestaciones en su país se hayan desarrollado en paz y se haya conseguido la renuncia del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, a quien calificó de "cínico y maquiavélico".

Rosselló dijo por la noche que renunciará al cargo el 2 de agosto a causa del escándalo desencadenado por la filtración de un chat repleto de mensajes groseros, sexistas e insultantes entre el mandatario y sus principales colaboradores.

Tras participar en las marchas, Ricky Martin publicó un video con un mensaje en las redes sociales: " Puerto Rico lo logramos. Y lo logramos en paz. Sin armas, como Gandhi. Exigimos respeto y nos escucharon. Respeto por las niñas puertorriqueñas, por las mujeres de Puerto Rico, respeto por la comunidad LGBT, respeto por nuestros difuntos. Esto no vuelve a suceder".

"No vamos a dejar a nadie que nos pisotee de esta manera. Vamos a estar atentos. Hay mucho que hacer ahora. Hay mucho por hacer ahora. Tenemos que empezar a trabajar. Porque estamos bien. Porque estamos unidos. Seguimos unidos. Durante muchas décadas Puerto Rico estuvo dividido. YA NO. Hay una nueva generación que sabe lo que quiere y sabe lo que no quiere. Pasamos la página. Veo un futuro lleno de luz", agregó.

"Siento mucha calma hoy. Estoy celebrando, estoy de fiesta. He llorado, he pasado por todo, esto ha sido como un parto. Pero estamos bien. Vamos a ser un ejemplo. Podemos lograr muchas cosas ahora. Fuera la corrupción, fuera basura. Estamos unidos. No tengo miedo Rescatamos nuestra isla. Que se preparen, porque lo viene es maravilloso. Salgan a la calle. No lo dejes caer. Lo dije ayer y lo digo hoy: ahora es cuando más tenemos que trabajar. Mucho ojo, mucho ojo, va a estar todo bien. Mucho cariño", aseveró en un video en que se lo ve cansado y emocionado.

Por último, dejó un mensaje a los medios de comunicación. " Tengo que agradecer a la prensa por mantenernos informados. Muchas gracias. Por ustedes, el mundo escuchó. Y vamos a ser ejemplo. Creo que sí. A los líderes de este mundo hoy les tiemblan un poco las rodillas. Hemos escrito una página importante de la historia. Estamos bien Puerto Rico te amo", cerró Ricky.

El video del cantante se hizo viral luego de que la multitud reunida ante la residencia oficial del gobernador en la zona vieja de San Juan estallara en gritos y cánticos tras el anuncio del gobernador en Facebook, justo antes de la medianoche.

"Mi único norte ha sido la transformación de nuestra isla y el bienestar de nuestra gente", dijo Rosselló, visiblemente afectado, en un mensaje en el que enumeró sus logros antes de dejar clara su renuncia. "El reclamo ha sido contundente y lo he recibido con el más alto grado de humildad", añadió en referencia a las protestas.