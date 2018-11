Las opciones de May en caso de no tener los votos

Para el caso muy probable de que el Parlamento británico no apruebe el acuerdo firmado en Bruselas, Theresa May tiene algunas alternativas, todas problemáticas y complejas. La primera alternativa es el "modelo noruego". Consiste en un "Brexit blando", llamado "Noruega por ahora". Reino Unido seguiría temporalmente en el Espacio Económico Europeo (EEE) e integraría la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, formada por Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein). Esto dejaría a Londres dentro del mercado único y de la unión aduanera.

Asimismo, en caso de perder en el Parlamento, May podría volver a Bruselas y pedir una extensión del actual status quo más allá del 29 de marzo próximo y volver a negociar. Pero sería muy costoso para ella y también para la UE, con las elecciones europeas ya próximas, en mayo. Otra alternativa es una moción de censura. Los conservadores del ala dura podrían reactivar la moción de censura de May después de una derrota parlamentaria. Pero los del ala dura han perdido peso luego de una visible derrota la semana pasada cuando estuvieron lejos de los números necesarios para poner en marcha esa moción. May podría convocar elecciones anticipadas en enero con el respaldo de dos tercios de los diputados, pero tras el fiasco de las elecciones de 2017 en las que perdió la mayoría absoluta, es poco probable. Alternativamente, la oposición laborista podría plantear una moción de censura. Es la opción predilecta del líder laborista Jeremy Corbyn y respaldada por el congreso laborista, que votó a favor de tener "todas las opciones sobre la mesa".

Por último siempre queda la alternativa de un segundo referéndum. Corbyn no lo quiere, pero Tony Blair afirma que es la opción que respaldan mayoritariamente los votantes y los diputados laboristas. Existe respaldo popular: hubo más de medio millón de manifestantes en la última marcha en Londres. Pero no se sabe qué ocurrirá en el Parlamento.