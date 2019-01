Las ONG, en alerta: vigilarán sus cuentas más de cerca

Brasil ha anunciado que aumentará la vigilancia de las cuentas de las ONG para "optimizar" el envío de fondos públicos a esas entidades, lo que ha generado dudas y preocupación en esas organizaciones, que temen una vigilancia abusiva por parte del Ejecutivo de Jair Bolsonaro.

El secretario de Gobierno, Carlos dos Santos Cruz, ha alegado que las autoridades no pretenden "interferir" en las ONG ni "restringir" su actividad, pero cree que es necesaria una mayor "transparencia" y garantizar unos "resultados".

El Ejecutivo no elaborará ningún registro ni evaluará la actividad de las organizaciones, aunque en una segunda fase sí se plantea evaluar la eficacia de las acciones prestadas por las ONG. El ministro no ha aclarado si se adoptarán medidas contra las entidades que no cumplan ciertos criterios.

El director de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, dijo que el nuevo decreto puede "facilitar una relación constructiva entre los grupos de las sociedad civil y el Gobierno", pero ha expresado su temor por la falta de claridad en cuanto al alcance de la anunciada vigilancia. También existen temores en las ONG que trabajan con las comunidades indígenas y en la defensa del medio ambiente.