Controversia. El ex astro del Barcelona publicó en las redes sociales su favoritismo por el ex militar.

El sábado 6 de octubre, un día antes de la primera vuelta electoral en Brasil, Atlético Paranaense jugó en su estadio ante el América de Minas Gerais. La iluminación exterior del "Arena da Baixada", que usualmente refleja los colores rojo y negro del equipo, esta vez destellaba en amarillo, el color de la campaña del candidato ultraderechista Jair Bolsonaro. Por si el juego de luces no había sido suficiente, el equipo, excepto su capitán, Paulo André, salió a la cancha con una camisa amarilla por encima de la que suele utilizar para jugar. La casaca decía "Vamos todos juntos por amor a Brasil", el lema que el ex militar Bolsonaro repitió una y otra vez en los últimos meses.





Unos días después, un tribunal de justicia deportiva multó a la club del sur de Brasil por lo que consideró un "acto político sin autorización". Sin embargo, y más allá del castigo, el caso del Atlético Paranaense fue apenas uno más dentro de una tendencia que se acentuó a lo largo de la campaña electoral: el apoyo de deportistas brasileños a Bolsonaro, el candidato que promete mano dura contra la criminalidad y posee un discurso racista.

De todos los deportistas que se manifestaron a favor del ultraderechista, gran favorito a ganar la segunda vuelta electoral de este domingo, el más conocido fue Ronaldinho. A inicios de mes, el ex astro del Barcelona publicó en sus redes sociales un texto que pedía un "Brasil mejor para todos" y que estaba acompañado del número 17, que es el que identifica electoralmente a Bolsonaro, ex capitán del Ejército brasileño. Después de esta manifestación de apoyo de Ronaldinho, el club catalán, del que el brasileño es representante oficial, advirtió de cara a Bolsonaro: "Defendemos valores que no coinciden con su discurso".

Otra de las figuras históricas de la selección brasileña que mostró su favoritismo por el candidato del Partido Social Liberal (PSL) fue Rivaldo. En su página de Facebook, el ex volante, que también vistió los colores del Barcelona, publicó un video del candidato que finalizaba con una multitud cantando: "El capitán volvió". Cafú, uno de los más destacados laterales de la "verde-amarela", campeón de los Mundiales de 1994 y 2002, también anunció su voto por el ex militar en un video que después fue subido a la plataforma YouTube.

Entre los futbolistas en actividad que mostraron su apoyo al ex militar destaca el nombre de Felipe Melo. Al final de un partido disputado en septiembre, un periodista preguntó al volante del Palmeiras a quién le quería dedicar el tanto que había convertido. La respuesta de Melo fue contundente: "A nuestro futuro presidente Bolsonaro".

Lucas Moura, quien se desempeña en el Tottenham de Inglaterra, no expresó su voto, pero sí defendió a Bolsonaro en un intercambio de mensajes en Twitter. "Si él fuese racista, estaría preso. Te veo criticando gratuitamente y sin argumentos", le espetó a otro usuario de la red social. Falcao, el mejor jugador brasileño de fútbol salón, fue uno más de entre todos los deportistas que se mostraron a favor del candidato ultraderechista en sus redes sociales.

Vóleibol y artes marciales

El apoyo de los deportistas a Bolsonaro no sólo vino del mundo del fútbol. En septiembre, después de la victoria ante Francia en el Mundial, los voleibolistas Wallace y Mauricio posaron para una foto formando el número 17. La repercusión del gesto fue tal que la Confederación Brasileña de Vóleibol (CBV) debió retirar la imagen de sus redes sociales.

En las artes marciales mixtas, muy populares en Brasil, uno de los luchadores más conocidos, "José Aldo", también anticipó su voto por Bolsonaro. Otros luchadores hicieron lo mismo. Entre los pocos deportistas que se mostraron contrarios a la ideología del ex militar, Juninho Pernambucano es el más renombrado. El ex integrante de la selección brasileña de fútbol manifestó en una entrevista su rechazo a la figura de Bolsonaro.

El apoyo a Bolsonaro de varios importantes representantes del deporte brasileño tuvo su contracara en el respaldo que muchos conocidos artistas otorgaron a Fernando Haddad, el candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) y rival del ultraderechista en la segunda vuelta. Entre ellos, Caetano Veloso, Gilberto Gil y Chico Buarque, tres de los más famosos representantes de la música brasileña, expresaron en repetidas ocasiones su rechazo a las políticas y las polémicas declaraciones del ex miembro de las Fuerzas Armadas, y, en cambio, declararon su apoyo al académico elegido por el PT.