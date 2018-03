Las elecciones en Cuba marcan el inicio del fin de la era Castro

Cuba celebra mañana unas elecciones históricas al Parlamento cubano, que serán las últimas de Raúl Castro en la presidencia y el relevo del Ejecutivo por una generación más joven, que nació tras el triunfo de la Revolución en 1959. Raúl Castro cumple así su promesa de estar tan solo dos legislaturas, de cinco años cada una, al frente del país. En 2006 llegó a la presidencia de manera interina por enfermedad de su hermano Fidel Castro, pero no fue hasta en 2008 cuando la asumió plenamente. En 2013 revalidó el cargo para un segundo mandato. En febrero de 2013, Raúl Castro anunció en un discurso televisado que no buscaría la reelección tras los comicios legislativos de febrero de 2018, que finalmente fueron postergados al 11 de marzo de este año. Al no presentarse a una tercera reelección, por primera vez en décadas no habrá un Castro al frente del gobierno cubano.

Aunque no se anunció todavía de manera oficial, todos los pronósticos apuntan como futuro presidente cubano al actual primer vicepresidente, Miguel Díaz-Canel, un ingeniero de 57 años que pasó por todos los escalones de la política de la isla. Díaz-Canel hizo carrera política primero en la Unión de Jóvenes Comunistas para luego dirigir el Partido Comunista de Cuba en provincias como la central Villa Clara y la oriental Holguín. Después, Raúl Castro lo devolvió a La Habana, donde estuvo al frente del Ministerio de Educación Superior y posteriormente lo nombró primer vicepresidente.

Protagonismo en ascenso

Mientras llega su momento, Díaz-Canel mantiene un papel discreto pero gana un protagonismo público cada vez mayor en actos políticos como el octubre, cuando pronunció el discurso central durante el acto por el 50º aniversario de la muerte del guerrillero Ernesto "Ché" Guevara. "Nadie dijo que sea (Díaz-Canel) el próximo presidente, pero es lo que todos pensamos porque Raúl (Castro) le dio todo el protagonismo estos últimos años. Entonces debe ser él", asegura una jubilada que prefiere no dar su nombre mientras hace cola en una farmacia en el céntrico barrio del Vedado de La Habana.

Más de ocho millones de cubanos están convocados a unos comicios generales que contarán con más de 24.000 colegios electorales, en los que más de 38.000 jóvenes votarán por primera vez. En Cuba, la edad mínima para votar es de 16 años y para ser elegido, 18 años. La actual legislatura debía haber concluido el 24 de febrero, pero los graves daños que causó el huracán "Irma" a su paso por la isla en septiembre del año pasado hizo que el cronograma electoral fuese pospuesto. Tras las elecciones generales del 11 de marzo, la nueva Asamblea será instaurada oficialmente el próximo 19 de abril. Ese día se producirá el relevo histórico del presidente Raúl Castro.

En Cuba no hay un sistema de elección presidencialista, sino que los 605 diputados que serán elegidos este domingo son los que posteriormente eligen entre ellos a los miembros del Consejo de Estado. El presidente de este órgano es a su vez el jefe del Estado y el presidente del Consejo de Ministros. El Consejo de Estado es el órgano de gobierno más importante de Cuba, se reúne cuando no hay plenos del Parlamento, el cual tan solo celebra dos reuniones plenarias al año, y tiene capacidad para hacer decretos-leyes o declarar la guerra y la paz. En la práctica, es el Consejo de Estado el que toma las grandes decisiones, junto con el buró político comunista.

Raúl Castro se retira de la presidencia pero se mantiene al frente del poderoso Partido Comunista Cubano (PCC) hasta su próximo congreso, que se celebrará en 2021. Además, Castro tiene el total respaldo de las Fuerzas Armadas, en las que durante más de 40 años fue su ministro y se mantiene como el único general de cuatro estrellas, al ser general de Ejército, el máximo rango castrense en Cuba.

El histórico relevo deja atrás a una generación que nació tras el triunfo de la Revolución en 1959 contra la dictadura de Fulgencio Batista y pasó por todos los escalones de la política nacional dentro del modelo socialista. Raúl Castro es consciente de que nadie va a poder gobernar a Cuba de la misma forma que lo hizo Fidel. Por eso introdujo un método nuevo de gobernar", aseguró el académico cubano Carlos Alzugaray. La generación que asume el mando ahora es una generación que en su adolescencia y juventud vivió una "época dorada" del socialismo cubano con grandes beneficios sociales y económicos gracias al importante respaldo de la Unión Soviética. "Esa generación valora eso, pero las que vinieron detrás prácticamente vivieron en crisis", dice Alzugaray, quien ve como un reto para Díaz-Canel dirigirse a las generaciones más jóvenes, que tras la caída del aliado soviético "hicieron la secundaria y el preuniversitario en épocas de crisis y con un socialismo en discusión".