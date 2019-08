La vicepresidenta de Perú admitió que no se habla con el presidente

La vicepresidenta de Perú, Mercedes Aráoz, reconoció que lleva diez días sin dirigirse la palabra con el presidente Martín Vizcarra, desde que ella renunciara a la bancada oficialista en el Congreso unicameral.

"No, ya no", respondió Aráoz a la pregunta de si ella y Vizcarra ya "no se hablan", en una entrevista publicada ayer por el diario limeño Trome.

"Definitivamente, no me ha hablado más formalmente desde que tomé la decisión de renunciar a la bancada", agregó la vicepresidenta. Aráoz y otros dos legisladores renunciaron el 15 de este mes al bloque del partido oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK), que por ese motivo debió disolverse, al quedar con menos de los cinco integrantes necesarios para constituir una bancada.

"Fue una decisión muy pensada de mi parte, la traté de evitar hasta los últimos días, pero hace meses que estoy ya cansada de que ciertas personas hablen en mi nombre, diciendo que la bancada opina, cuando nosotros no opinamos igual", explicó la vicepresidenta.

Acortar el período

La tensión entre Vizcarra y el bloque parlamentario de PPK -incluida Aráoz- se originó en la decisión del mandatario de enviar al Congreso a fines del mes pasado un proyecto de reforma constitucional destinado a acortar en un año el período actual de gobierno, que incluye también el mandato simultáneo de los legisladores.

Tanto Aráoz como algunos de los congresistas de PPK dijeron que no habían sido consultados al respecto y manifestaron su disidencia con la iniciativa de Vizcarra. "Debemos, ambos, tanto el Legislativo como el Ejecutivo, continuar hasta 2021 cumpliendo nuestro mandato constitucional y, en segundo lugar, armando una agenda consensuada de gobernabilidad", ratificó Aráoz en la entrevista publicada ayer.

Añadió que "tiene que ser el señor Vizcarra, como presidente de la república, el que cumpla ese deber político porque para eso le han dado la función de presidente". Pese a la opinión de Aráoz y de la mayoría de los congresistas, el 70 por ciento de los peruanos está de acuerdo con la idea de adelantar un año las elecciones generales y efectuarlas en abril de 2020, según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) publicada ayer por el diario La República.

En Perú se eligen dos vicepresidentes -Vizcarra era el primero hasta que en marzo de 2018 sucedió al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que renunció- que pueden ser simultáneamente legisladores y ministros, pero no presiden el Congreso.