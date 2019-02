La UE reitera a Londres que no renegociará el Brexit

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo ayer en Bruselas a la primera ministra británica, Theresa May, que los 27 países de la Unión Europea (UE) no renegociarán su acuerdo de separación del Reino Unido. El vocero de la comisión, Margaritis Schinas, dijo que Juncker "subrayó que los 27 de la UE no reabrirán el acuerdo de retirada, que representa un compromiso cuidadosamente equilibrado". Pero Juncker dijo que la UE estaba dispuesta a hacer algunos agregados al documento sobre la relación futura entre el Reino Unido y la UE, que acompaña al acuerdo de 585 páginas pero que no es legalmente vinculante.

May "presentó varias opciones" para tratar de superar las diferencias en torno al principal escollo en las negociaciones, una polémica cláusula para evitar controles fronterizos en la isla de Irlanda.

El regreso de la premier a Bruselas es parte de sus esfuerzos por evitar un Brexit sin acuerdo potencialmente calamitoso en apenas 50 días, luego de que el Parlamento británico rechazara el convenio de retirada alcanzado en noviembre pasado. El Reino Unido saldrá de la UE el 29 de marzo, con o sin acuerdo. Las compañías temen que un Brexit sin acuerdo cause un desastre económico por la revocación de pactos comerciales y la imposición de tarifas, controles y otras barreras entre el Reino Unido y la UE.