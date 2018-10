La UE crearía un organismo ad hoc para Venezuela

La Unión Europea (UE) está considerando la posibilidad de crear "un grupo de contacto" para facilitar el inicio de un proceso que logre "una solución democrática" a la crisis de Venezuela, anunció la alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini.

Pero "de ninguna manera la UE está considerando suavizar su posición respecto a la crisis política en Venezuela", aclaró la jefa de la diplomacia europea, tras un encuentro de ministros de Exteriores del bloque que se llevó a cabo en Luxemburgo. Mogherini dijo que la política de sanciones europeas contra aquellos funcionarios del régimen chavista que sean "responsables por la violación de derechos humanos" continuará. Pero al mismo tiempo la UE planea crear "un grupo de contacto".

"Creemos que solo puede haber una solución política democrática a la actual crisis en el país y por eso exploraremos la posibilidad de establecer un grupo de contacto para ver si están dadas las condiciones para facilitar un proceso político", dijo Mogherini, aclarando que no se trataría de una mediación o del inicio de un diálogo_como pide España_ porque las condiciones no están dadas, pero sí de una "facilitación". "Es una forma de estar en contacto con las diferentes partes. Obviamente, no solo con el gobierno sino también con las diferentes partes de la oposición, incluyendo algunos actores regionales internacionales", explicó. "No quiero crear expectativas. Todavía no hemos decidido constituirlo, pero sí explorar la posibilidad de hacerlo", advirtió. "Porque estamos preocupados de que ante la falta de un proceso político, las tensiones no hagan otra cosa que empeorar". "Y no queremos simplemente sentarnos y esperar a que eso suceda. Queremos intentar y ver si la UE puede jugar un papel útil junto con otros (actores) y tratar de impedir que la situación vaya de mala a peor o, de hecho, de peor a mucho peor", concluyó.

El anuncio de la UE parece una respuesta a la iniciativa del gobierno español del socialista Pedro Sánchez de dejar de lado la "línea dura" con el régimen de Maduro e impulsar un "diálogo" entre el gobierno y la oposición. El gobierno español logró incluir en la agenda de la reunión de los cancilleres europeos el análisis sobre de qué manera se puede "fomentar el diálogo entre la oposición y las autoridades" chavistas. El repudio de la oposición venezolana es unánime a este tipo de iniciativas, que mucho se parecen a las gestiones del ex premier socialista español José Luis Rodríguez Zapatero o del Papa Francisco.