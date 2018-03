La toxina que envenenó al ex espía ruso se ocultó en la valija de su hija

El agente nervioso que envenenó en Reino Unido hace doce días al ex espía ruso Sergei Skripal pudo haber sido escondido en el equipaje de su hija Yulia, hallada inconsciente junto a él, antes de que ésta abandonara Moscú, informó ayer The Daily Telegraph. El citado diario británico apunta a fuentes no identificadas de los servicios secretos que, al parecer, barajan ahora esta nueva hipótesis para explicar el envenenamiento el pasado 4 de marzo de Skripal, de 66 años, y de su hija, de 33, que siguen hospitalizados en un centro médico de la localidad de Salisbury (sur de Inglaterra) en "estado crítico". Las mismas fuentes señalaron al periódico que están convencidas de que el componente químico de tipo militar y fabricación rusa, denominado Novichok, usado en la agresión, fue escondido en el equipaje que portaba Yulia Skripal, antes de que ésta tomara un vuelo a Londres para visitar a su padre. Según esa teoría, la toxina pudo haber impregnado la ropa o los cosméticos de Yulia, o algún otro objeto guardado en la maleta, que pudo abrirse después en el domicilio inglés de Skripal, en Salisbury, sur de Inglaterra. Eso implicaría, apunta el Telegraph, a que la hija del ex agente doble fue tomada como objetivo de manera deliberada a fin de atacar a su padre.

El subdirector de la policía de Wiltshire, Paul Mills, reveló que 131 personas habrían llegado a estar en contacto con el mortal agente nervioso y que su salud está siendo supervisada a diario. El alto mando policial contó a su vez que 46 personas acudieron a centros médicos porque estaban preocupados por su salud tras el incidente y que los cordones policiales en las zonas en las que estuvieron los Skripal podrían mantenerse durante meses.

La mira en el Kremlin

El agente nervioso Novichok se produjo en la antigua Unión Soviética, y por eso Londres cree que Rusia está detrás del ataque, aunque Moscú lo niega. El gobierno británico responsabilizó a Moscú por el ataque y decidió expulsar a 23 diplomáticos rusos. Francia, Alemania y Estados Unidos se sumaron al Ejecutivo de Londres al culpar al gobierno de Vladimir Putin y reclamaron que dé explicaciones ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). Ayer aumentó ayer el tono en el caso y apuntó directamente a Putin como posible responsable del ataque. La decisión de envenenar a Skripal la tomó "con toda probabilidad" el propio Putin, dijo el ministro de Exteriores británico, Boris Johnson. La ira de Londres se dirige contra el Kremlin, no contra el pueblo ruso, añadió.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, negó de inmediato esas acusaciones de forma vehemente. "Cualquier referencia o mención a nuestro presidente en este contexto no es otra cosa que una violación escandalosa e imperdonable de las reglas diplomáticas", advirtió. "Ya dijimos en varias ocasiones en distintos niveles que no tuvimos nada que ver con esta historia", subrayó Peskov. Agregó que en "cualquier momento" Rusia anunciará una respuesta a las represalias del Reino Unido e insistió en que esto incluirá la expulsión de diplomáticos británicos, luego de que las principales potencias de Occidente la acusaran de ese ataque con un agente nervioso. La respuesta rusa "será bien pensada" y "pueden esperarla en cualquier momento", dijo el vocero del Kremlin a la prensa.

Estrangulación

En medio de una dura disputa entre Rusia y el Reino Unido por el ataque a un ex espía en Salisbury, la policía británica inició ayer una investigación de asesinato por la muerte del asilado ruso Nikolai Glushkov, cuatro días después de que su familia y amigos lo encontraran muerto en su casa. Desde su instalación y asilo político en el Reino Unido, Glushkov, un ex subdirector de la aerolínea Aeroflot de 68 años, se había convertido en un duro crítico del presidente ruso, y ahora candidato a la reelección, Vladimir Putin. Glushkov había huido a Inglaterra en 2006 después de cumplir una pena de cinco años de cárcel por lavado de dinero y fraude desde 1999 y recibir luego una sentencia, en suspenso, por otro cargo más de fraude. Glushkov había trabado ya en Rusia una estrecha amistad con su colega, el empresario Boris Berezovsky, que llegó al Reino Unido en 1999 después de romper con Putin. En ese momento se iniciaron las acciones judiciales contra Glushkov.

La policía anunció ahora que la autopsia demostró que Glushkov murió por estrangulación. También Berezovsky fue hallado ahorcado, en el baño de su casa de Berkshire, en 2013, pero la investigación no llegó a una conclusión definitiva sobre la autoría de su muerte.

En el caso del envenenamiento del ex agente doble ruso Serguei Skripal por ahora se conocen pocos datos fiables:

BULLET_CHARACTER ¿En qué basa Londres sus acusaciones contra Moscú? El ataque se hizo con una sustancia extremadamente peligrosa que pertenece al grupo de agentes nerviosos Novichok, producidos por la extinta Unión Soviética. Para Londres hay dos posibilidades: o Moscú es responsable del ataque o perdió el control sobre esa peligrosa sustancia.

BULLET_CHARACTER ¿Qué papel puede jugar la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ)? El uso de un agente nervioso como arma es una violación de la convención sobre armas químicas. En caso de sospecha, Reino Unido puede activar a la OPAQ. Esta debe solicitar en un plazo de 24 horas una explicación al país en cuestión. Este tendrá un plazo de diez días para explicarse.

BULLET_CHARACTER ¿Por qué Londres no presenta pruebas a Rusia? Ambos países se muestran tercos en sus posturas. Londres cree que debe ser Moscú quien ofrezca explicaciones y le dio un ultimátum de 24 horas. Rusia habla de un "número de circo", exige pruebas en vano y dejó expirar el ultimátum británico sin esclarecer la situación. Según la convención sobre las armas químicas, Londres no está obligada a entregar muestras del veneno. Es posible que no quiera revelar todo lo que sabe. El 8 de marzo informó sobre el ataque a la OPAQ pero no está claro si con ello se inició un procedimiento oficial.

BULLET_CHARACTER ¿Cómo reaccionó Moscú a las acusaciones? Rusia niega esas acusaciones y exige pruebas a Londres. Moscú se negó a su vez en otros casos a reconocer pruebas o indicios incriminatorios, como en el derribo del avión de pasajeros MH17 en Ucrania o los ataques químicos por parte del ejército sirio. Por ahora, Moscú no reaccionó a las sanciones británicas, que expulsó a 23 diplomáticos rusos y congeló los contactos bilaterales, aunque lleva días anunciando que lo hará. No se descarta incluso que esa respuesta llegue antes de las presidenciales de mañana. Moscú está utilizando este conflicto internacional para enviar a los votantes el mensaje de que el país es atacado injustamente por Occidente, pero que el presidente Vladimir Putin y su gobierno lo defienden.

BULLET_CHARACTER ¿Qué es Novichok? Novichok, que significa "principiante", es una serie de agentes nerviosos desarrollados en secreto por investigadores soviéticos en los 70 y 80, contraviniendo prohibiciones internacionales. Se cree que hay 100 variantes de este veneno, que al parecer es mucho más potente que los gases tóxicos militares tradicionales.

BULLET_CHARACTER ¿Podría agravarse el conflicto? A la pregunta de si podría producirse otra Guerra Fría, el ministro de Defensa británico, Gavin Williamson, contestó: "Seamos sinceros, ahora mismo las relaciones no son buenas, ¿cierto?". Por ahora parece que la cosa podría quedarse en la expulsión de diplomáticos.