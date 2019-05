La primera ministra del Reino Unido, Theresa May, anunció ayer que dejará el cargo el próximo 7 de junio, fecha en que empezará el proceso para elegir a su sucesor como líder del Partido Conservador y jefe del gobierno, luego del fracaso en imponer un plan para el Brexit, el abandono de Reino Unido de la Unión Europea. La renuncia de Theresa May hace más probable una retirada sin acuerdo del país de la Unión Europea. El más probable sucesor de May, el conservador Boris Johnson, es un firme partidario de la línea dura sobre el Brexit,.

"Seguiré como primera ministra hasta que se elija un nuevo líder", anunció May en un discurso ante Downing Street en el que se quebró de emoción. Puso fin así a las especulaciones y abrió la puerta al ex ministro Boris Johnson, al que las encuestas dan como amplio favorito a reemplazarla.

La primer ministro lamentó no haber logrado el consenso necesario en el Parlamento para sacar adelante el Brexit que diseñó, aunque defendió que creía que su forma de actuar era la "adecuada". "Lamentablemente no lo he conseguido", declaró. Su acuerdo fue rechazado en tres ocasiones en la Cámara de los Comunes y la gota que colmó el vaso fue su deseo de someterlo a una cuarta votación, bajo la promesa de incluir concesiones o un segundo referendo.

May ya informó de su decisión a la reina Isabel II y aclaró que seguirá en Downing Street hasta que su partido elija nuevo gobernante, algo que se espera que se produzca durante julio. May señaló que deja a su sustituto la tarea de cumplir lo que los británicos votaron en junio de 2016, esto es, el Brexit, en la medida en que "si se le da a la gente la opción de decidir, luego hay que hacer todo lo posible por ejecutar dicha decisión". En opinión de la renunciante premier, los británicos no sólo votaron a favor de salir de la Unión Europea (UE) en el referendo de 2016 sino que también buscaron "un cambio profundo" en el país. Se mostró "orgullosa de los progresos" que realizó su gobierno "moderado y patriota" en estos tres años.

Boris Johnson, listo

El ex ministro de Exteriores británico Boris Johnson ratificó que "con seguridad" se postulará para suceder a la primera ministra. Johnson es el favorito para suceder a May al frente del gobierno, un puesto al que él mismo ya había reconocido que aspiraba y para el que podría tener que rivalizar con otro ex compañero de gabinete, de acuerdo con una encuesta publicada por el diario The Times. El sondeo le concede el primer puesto con un apoyo de 39 por ciento, mientras el del ex ministro del Brexit, Dominic Raab, ronda un lejano 13 por ciento. Ambos ocuparon puestos de responsabilidad bajo mando de May pero terminaron alejándose por la supuesta tibieza de ella sobre el Brexit.

Solo Johnson dio un paso al frente y confirmó sus aspiraciones antes incluso del anuncio de dimisión de May, ya que ni Raab ni otros posibles candidatos, como los ministros de Exteriores, Jeremy Hunt; de Interior, Sajid Javid, y de Medio Ambiente, Michael Gove, revelaron sus intenciones.

El que celebró la caída de May fue el laborismo, liderado por el cuestionado Jeremy Corbyn. En su cuenta de Twitter este dijo que "el Partido Conservador ha fallado al país sobre el Brexit y es incapaz de mejorar la vida de las personas o lidiar con sus necesidades más urgentes". Y agregó que el sucesor de May "debe dejar decidir a la gente sobre el futuro del país" mediante la "inmediata" convocatoria de elecciones generales. En estos tres años de May y luego de la caída de David Cameron por la aprobación en referendo del Brexit en 2016, el laborismo, bajo la guía del radicalizado Corbyn, se ha mostrado incapaz de llegar al gobierno, pese a la continua crisis de sus históricos rivales conservadores.

Corbyn dio el pasado 17 de mayo por concluidas seis semanas de negociaciones con el gobierno, en las que intentaron acercar posturas y llegar a una solución de consenso para que la Cámara de los Comunes aprobara el acuerdo del Brexit. La independentista escocesa Nicola Sturgeon, advirtió que la dimisión de May "no resolverá el caos del Brexit que han creado los conservadores" y dijo que sólo podrá solucionarse con otro referendo y elecciones generales.

El Reino Unido tiene hasta el 31 de octubre para abandonar la UE, aunque el titular de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, indicó que los 27 están preparados para cualquier escenario, "incluido el Brexit sin acuerdo". En julio de 2016, May sucedió a David Cameron cuando ésterenunció el 24 de junio de ese año, al día siguiente del referendo. El país iniciaba el tortuoso camino de romper los lazos con Bruselas tras más de 40 años de participación.