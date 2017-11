La presidenta del Parlamento catalán quedó detenida

Testimonial. Forcadell no logró reunir el monto de la fianza y quedó presa.

La presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, fue enviada ayer a prisión eludible bajo una fianza de 150.000 euros tras declarar ante el Tribunal Supremo en Madrid por presuntos delitos vinculados al plan soberanista de la región, informó la corte. El juez dictó también prisión bajo fianza de 25.000 euros para cuatro miembros de la Mesa del Parlamento que declararon ayer por los mismos cargos —Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó y Ramona Barrufet— y dejó en libertad con medidas cautelares a Joan Josep Nuet, según el auto difundido a última hora por el tribunal.

Los cuatro parlamentarios tienen una semana para reunir ese monto, por lo que no tendrán que ingresar en prisión. Forcadell, por el contrario, debía abonar la fianza de inmediato para seguir en libertad. Al no conseguir reunir el dinero pasó la noche en prisión. El juez rebajó así el pedido de la fiscalía, que ayer había solicitado prisión incondicional para Forcadell, Corominas, Guinó y Simó, así como una fianza de 50.000 euros para Barrufet. Al parecer fue decisivo que los investigados renunciaran a último momento a la vía unilateral para conseguir la independencia de Cataluña. Los seis son investigados por rebelión, sedición y malversación, delitos castigados con hasta 30 años de prisión, por haber permitido que el "Parlament" debatiera y aprobara el 27 de octubre crear una "república soberana" en Cataluña, punto cúlmine del desafío independentista en la región.

El gobierno central de Mariano Rajoy respondió ese mismo día interviniendo la autonomía de Cataluña, disolviendo el Parlamento y el "Govern" de Carles Puigdemont y convocando elecciones autonómicas para el 21 de diciembre. También el gabinete destituido está imputado al completo por los mismos cargos. Nueve ex consejeros (ministros regionales) declararon el jueves pasado ante la Audiencia Nacional en Madrid y quedaron en prisión preventiva, aunque uno de ellos salió el viernes de la cárcel tras pagar una fianza. Entre los detenidos se encuentra el ex vicejefe del "Govern", Oriol Junqueras, cuya cuenta de Twitter reaccionó rápidamente al anuncio de la prisión bajo fianza para Forcadell: "Por muy larga que sea la tempestad, el sol siempre vuelve a brillar. Abrazo inmenso!".

Puigdemont y cuatro ex consejeros, entre tanto, eludieron la cita por haberse trasladado a Bélgica, lo que motivó que España emitiera una orden europea de detención. Los cinco se entregaron el domingo a la policía en Bruselas y quedaron en libertad condicional hasta que se decida su entrega a España.

A diferencia de sus dos declaraciones anteriores ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Forcadell respondió ayer las preguntas de todas las partes, incluida la fiscalía. Además, los investigados aseguraron ayer acatar la intervención de la autonomía de Cataluña por parte del gobierno español, algo que no hicieron ni los ocho ex consejeros que quedaron en prisión una semana atrás ni el propio Puigdemont, que sigue considerándose al frente de un gobierno "legítimo" y en el "exilio". Según fuentes judiciales, Forcadell y parte de los miembros de la Mesa argumentaron también que la declaración de independencia fue simbólica y "no tuvo valor jurídico", rebajando así a un gesto solo político la decisiva votación del 27 de octubre en el "Parlament".