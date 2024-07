La oposición venezolana afirma que tiene "cómo probar la verdad"

"Con las actas que nos faltan, no alcanzan a Edmundo. La diferencia fue apabullante", sostuvo Machado.

"El régimen no durmió porque estaba muy preocupado; y nosotros no dormimos porque estábamos muy ocupados", sentenció.

El Centro Carter, organismo de observación electoral que estuvo en Venezuela durante los comicios, pidió al CNE que “publique inmediatamente” todas las actas de las mesas escrutadas.

"La información de las actas transmitidas al CNE es indispensable para nuestra evaluación y fundamental para el pueblo venezolano", indicaron.

Distintos gobiernos de todo el mundo anunciaron que no reconocerán la victoria de Maduro hasta que se publiquen las actas que permitan certificar el resultado electoral. Así lo hicieron en la región presidente como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gabriel Boric (Chile), mientras el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, reclamó un "conteo total de los votos, su verificación y auditoría de carácter independiente". El mandatario panameño, José Raúl Mulino, anunció la retirada del personal de Venezuela y suspendió las relaciones diplomáticas: "No puedo permitir que mi silencio se convierta en complicidad".

El uruguayo Luis Lacalle Pou sostuvo que "no se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él", mientras que el presidente argentino, Javier Milei, aseveró: "No reconocemos el fraude".

Bolivia, Cuba, México, Nicaragua, Honduras, Rusia, China, Irán y Siria reconocieron la victoria de Maduro.