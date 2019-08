La policía rusa detuvo a la dirigente opositora Liubov Sobol y a cerca de 800 manifestantes que se congregaron en el centro de Moscú para exigir la inscripción de los candidatos de la oposición en las elecciones municipales de Moscú del próximo 9 de septiembre. Como es habitual, la manifestación no estaba autorizada por el municipio, pese a que la Constitución rusa consagra el derecho a manifestar y expresarse en forma colectiva. La represión de ayer repite a menor escala la de hace una semana,cuando 1400 opositores fueron detenidos y otros muchos golpeados por la policía rusa. También en ese caso el motivo era exigir la inscripción de 57 candidatos opositores a los que la justicia electoral vetó invocando motivos arbitrarios.

Sobol, jurista del Fondo de Lucha contra la Corrupción, a la que las autoridades electorales negaron la inscripción de su candidatura, fue detenida por agentes antidisturbios cuando se subía a un taxi para dirigirse al lugar de la protesta. La dirigente opositora lleva 20 días en huelga de hambre para exigir la inscripción de su candidatura, por lo que al momento de su detención estaba rodeada de periodistas. En un vídeo publicado en Twitter puede verse cómo varios agentes con cascos rodean el taxi y uno de los policías saca a empujones del vehículo a la política, a la que luego, en medio los reporteros gráficos, suben a un furgón.

En paralelo, 685 manifestantes fueron detenidos junto a las plazas Pushkin y Trúbnaya, cuando participaban de la manifestación no autorizada, según la ONG rusa OVD-Info. “Hay varios detenidos heridos y por el momento no podemos precisar cuántos, porque no permiten a los abogados acceder a las estaciones de Policía”, dijo Ala Frolova, coordinadora de OVD-Info.

Las autoridades moscovitas desplegaron un gran dispositivo policial, con empleo incluso de helicópteros, para impedir la manifestación opositora, convocada e en el Anillo de los Bulevares, que prácticamente circunvala el centro de Moscú.

“Se pide a los ciudadanos que no obstruyan el paso. Esta acción es ilegal y la partición en ella puede conllevar sanciones”, se oía en los llamamientos policiales transmitidos por altavoces.

Otro llamamiento, ya con voz de mujer, recordaba a los ciudadanos que los miembros de la Guardia Nacional, movilizada por las autoridades, “son sus hijos”.

La manifestación no autorizada de hoy es la primera después de la del sábado pasado, convocada por el mismo motivo y que fue disuelta violentamente por la policía.

En esa jornada, unas 1.400 personas fueron detenidas, incluidos casi todos los dirigentes que convocaron la protesta y que luego fueron condenados a diversas penas de arresto administrativo. Detrás de esta oleada represiva está el régimen de Vladimir Putin y su futura sucesión. Las mayores movilizaciones desde el fin de la Unión Soviética sucedieron en 2012 con motivo de su regreso al Kremlin y ahora, que el régimen debe abordar su sucesión o su perpetuación en el poder. Los pasillos en los que se prepara la “solución” de cara a 2024, cuando acaba el último mandato consecutivo posible de Putin, son desconocidos a la población. Pero la represión en calle es “demasiado” transparente: se han visto en videos caseros a gente arrastrada por los agentes mientras enarbolaba una bandera rusa, a activistas detenidos mientras concedían entrevistas y otros fueron molidos a palos ya en el suelo, causando indignación en las redes sociales.

La de ayer e la tercera gran protesta “ilegal” que vive Rusia este verano boreal. Tatyana Stanovaya, analista del Centro Carnegie de Moscú, mostraba hace unos días su temor a que, vista la falta de alternativas que tiene el Kremlin a la represión, el sector más “duro” refuerce su poder.

Los manifestantes pedían comicios libres y justos tras la negativa de las autoridades a registrar a 57 candidatos opositores para las elecciones municipales de septiembre. Estos comicios, aunque locales, son vistos como un prólogo de las elecciones parlamentarias de 2021. De ahí tiene que salir un nuevo parlamento, que podría afrontar la tarea más importante de la década: reformar la Constitución para permitir un nuevo mandato de Putin o para acomodarlo en otro puesto distinto de la presidencia con poderes reforzados. El partido del gobierno, Rusia Unida, ha dominado el panorama político durante años pero ahora es una carga para muchos candidatos, que prefieren desvincularse y concurrir como independientes. El Parlamento ruso tiene un doble sistema de elección (lista de partidos y voto nominal) y aunque en los últimos comicios (2016) los oficialistas revalidaron la mayoría, la participación en grandes ciudades como Moscú y San Petersburgo fue tan baja que muchos analistas la ven como un toque de atención.