La oposición no vislumbra modificaciones de relevancia

La oposición cubana consideró que el relevo presidencial no traerá cambios en la política unipartidista de la isla ni elecciones libres. "Aquí no hay cambio, esto es más de lo mismo, solo cambian los nombres", dijo Berta Soler, líder del grupo Damas de Blanco, quien considera que en Cuba "todo va a seguir igual o peor que antes". "Aquí va a seguir ordenando Raúl Castro, porque en Cuba quien manda es el Partido Comunista", dijo.

El Parlamento cubano anunció que Miguel Díaz-Canel obtuvo el 99,83 por ciento de los votos de los diputados, en un órgano legislativo en el que no hay presencia opositora porque la disidencia no pudo presentarse a las urnas en marzo. "El gran excluido en esta sucesión es el pueblo, pero es el protagonista de #CubaDecide", dijo en Twitter Rosa María Payá, coordinadora del proyecto CubaDecide, que pide la celebración de un plebiscito en Cuba para cambiar su sistema político. Durante el gobierno de Raúl Castro bajó la presión internacional hacia La Habana e incluso fue derogada la denominada "Posición Común", impulsada en 1996 por el conservador ex jefe de gobierno español José María Aznar, que condicionaba las relaciones del bloque comunitario con Cuba a avances en materia de derechos humanos. La disidencia ha ido perdiendo apoyos e incluso la mayoría de las embajadas dejaron de invitar a las recepciones oficiales a los disidentes porque los funcionarios estatales boicoteaban su asistencia si había presencia opositora.