La oposición no asistirá al diálogo en Dominicana

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) confirmó ayer que no asistirá a la reunión con representantes del gobierno de Venezuela que se había programado para hoy en Santo Domingo (República Dominicana), con el objeto de instalar un diálogo formal entre ambos sectores. La MUD basó su decisión en que el gobierno no invitó a los cancilleres de los países que deben actuar como facilitadores de las conversaciones y aseguró su disposición a buscar una nueva fecha para que el proceso "inicie con buen pie y termine con buen pie". El jefe de los negociadores de la MUD, Luis Florido, dijo que "no se invitó a los cancilleres hasta la fecha, por tanto no se puede producir el proceso de negociación internacional hasta tanto no se invite evidentemente a los cancilleres". El también presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) subrayó que "un proceso de negociación internacional requiere la presencia de los Estados que van a conformar este grupo" pues "sin eso no será posible" el diálogo.