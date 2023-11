La opinión de Israel es que un alto el fuego definitivo ahora sería una victoria de Hamás e Irán

El analista Ron Ben-Yishai dice que si Israel no toma el control de toda la Franja de Gaza no podrá anular al grupo terrorista, y la victoria será de éste

El objetivo de Hamás es hacer permanente el alto el fuego y declarar la victoria sobre Israel, afirma el analista militar Ron Ben-Yishai en el diario y portal de noticias Ynetnews.com. Para el analista, que es militar retirado, se espera que los próximos días de alto el fuego, probablemente más de cuatro, “beneficien a Hamás, cuyo objetivo es herir a los israelíes y profundizar su división”. Sin embargo, este no es el principal objetivo de la organización.

Hamás busca extender el alto el fuego tanto como sea posible hasta que se vuelva permanente, aprovechando a la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, para obtener dos importantes ventajas estratégicas. En primer lugar, si Israel no continúa luchando y no logra tomar el control de todos los centros terroristas y de gobernanza en la Franja de Gaza, Hamás continuará gobernando el territorio y a su pueblo. Si esto ocurre, Israel no logrará su objetivo más crucial de la guerra: socavar el control militar y civil de la organización islamista. Las implicaciones para las ciudades fronterizas de Gaza y para Israel en su conjunto son claras.