La música de Wagner, la favorita de Hitler, para un video ultranacionalista

En el video institucional para convocar al Premio Nacional de Artes, el secretario —Cultura era Ministerio antes de la asunción de Bolsonaro— usa un tono solemne en un discurso que tiene como música de fondo la ópera Lohengrin, de Richard Wagner, el músico más admirado por la Alemania nazi y Adolf Hitler. Alvim no es un extraño al mundo de la cultura, dado que es director de teatro. Pero este dato da pie a la sospecha, porque el tramo de la alocución copiado de Goebbles procede del "Pronunciamiento a Directores de Teatro" hecho por Goebbels. Este dato está confirmado en el libro "Goebbels: A Biography", de Peter Longerich. De manera que puede pensarse que Alvim conocía bien el origen de la frase que intercaló en su discurso y no que no sabía su origen, como afirmó luego.

En otro tramo del video institucional, Alvim dijo que "la cultura es la base de la patria y cuando la cultura se enferma el pueblo se enferma también y es por eso que el gobierno quiere una cultura dinámica que tenga raíz en la nobleza de los mitos fundadores de Brasil".

El video fue filmado para anunciar el Premio Nacional de Artes en el contexto del rechazo del gobierno de Bolsonaro al documental de la directora brasileña Petra Costa "Democracia Em Vertigem" ("Al filo de la democracia", Netflix), candidato al Oscar, sobre la destitución por vía de juicio político de la presidenta Dilma Rousseff en 2016. Alvim dijo en su mensaje que la única financiación para el cine será para películas destinadas a "contar la independencia de Brasil, figuras históricas alineadas al conservadurismo en las artes y que dignifiquen al ser humano".

El presidente de la Cámara de diputados, Rodrigo Maia, exigió que Bolsonaro eche a su secretario por haber parafraseado al ministro nazi de Propaganda. "El secretario de Cultura pasó todos los límites. Es inaceptable. El gobierno debería sacarlo urgente del cargo", dijo Maia, quien es dueño de la llave que permite a Bolsonaro aprobar en el Congreso proyectos de ley clave. De manera similar se pronunció el titular del Senado, David Alcolumbre, además del titular del Tribunal Supremo, Dias Toffoli. La Confederación Israelita de Brasil (Conib) consideró "inaceptable" el uso de un discurso nazi. "Emular la visión del ministro de Propaganda de Hitler, Joseph Goebbels, es un guiño tenebroso de su visión de la cultura y debe ser combatido y contenido", expresó la organización israelita en un comunicado.

El "gurú" de la derecha extrema brasileña y mentor ideológico de la familia Bolsonaro, el astrólogo Olavo de Carvalho, también se diferenció del secretario: "Debe tener algún problema en la cabeza", subrayó, aunque aclaró que "es temprano para juzgar". De Carvalho es considerado quien le recomendó a Bolsonaro a Alvim como integrante del gabinete.