La mayoría de los estadounidenses aprueba la investigación de juicio político a Donald Trump, que este jueves fue formalizada por la Cámara de Representantes, según un sondeo publicado ayer. Un 47% apoya el juicio político, y un 38% lo rechaza.

El respaldo queda matizado porque sólo aproximadamente un tercio considera que la pesquisa debería ser una de las prioridades del Congreso, de acuerdo con el sondeo de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Ese sólido respaldo, en su caso, podría servir como una advertencia para la Casa Blanca y la campaña de reelección de Trump, que han insistido en que el juicio político terminará siendo un punto débil para los demócratas rumbo a las elecciones presidenciales de 2020.

Los resultados de la encuesta también presentan algunas alertas para los demócratas: la mayoría considera que los integrantes de la Cámara de Representantes actúan principalmente por motivos políticos en lugar de hacerlo como un deber, mientras investigan las relaciones del presidente con Ucrania y si el mandatario abusó de su poder o puso en riesgo la seguridad nacional al presionar al país europeo para que investigue y comprometa al rival político de Trump, el precandidato demócrata Joe Biden.

Las evaluaciones del desempeño del presidente generalmente se han mantenido estables, a pesar de que la investigación se ha acelerado.

Un 47% dijo apoyar el juicio político, mientras que 38% lo desaprueba. Una vasta mayoría de demócratas aprueba la investigación, incluyendo un 68% que la aprueba categóricamente.

Entre ellos se encuentra Sandra Shrewsbury, de 70 años y residente de Greencastle, Indiana. Considera que el juicio político a Trump debió hacerse desde hace mucho tiempo. “Realmente me preocupa este país si esto no se detiene``, dijo ella respecto al periodo de Trump al frente del gobierno.

La encuesta AP-NORC a 1.075 adultos fue realizada del 24 al 28 de octubre usando una muestra trazada por AmeriSpeak Panel con base en probabilidad, de NORC, y está diseñada para ser representativa de la población de Estados Unidos. El margen de error de muestreo para todos los encuestados es de más/menos 4,1 puntos porcentuales. Los encuestados fueron seleccionados primeramente al azar usando métodos de muestreo con base en direcciones y posteriormente fueron entrevistados vía internet o telefónica.

El jueves, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dominada por la oposición demócrata y presidida por Nancy Pelosi, aprobó una resolución que detalla el procedimiento de impeachment que se seguirá contra el presidente Donald Trump. Es el primer voto del pleno de la Cámara desde que comenzó el mes pasado la investigación sobre las acciones de Trump con respecto a Ucrania. De esta forma, se consolida el camino del impeachment elegido por los demócratas cuando estalló el “Ucraniagate”.

Por 232 votos a favor y 196 en contra, la Cámara votó a favor de un texto que marca una hoja de ruta, aunque no un calendario, para continuar con una investigación que hasta ahora se ha desarrollado a puertas cerradas bajo las reglas de la mayoría demócrata. Pero los republicanos dominan el Senado.