La izquierda española aprovecha para atacar a la monarquía

Jaume Asens, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos (UP).

El anuncio del rey Felipe VI de que renuncia a la herencia de su padre ante la investigación abierta contra Juan Carlos en Suiza, tras verse salpicado por sospechas sobre sus finanzas, desató fuertes críticas en España, donde uno de los socios del gobierno de coalición redobló la presión para lograr una investigación parlamentaria.

“Gracias Felipe por dar la razón a quienes sostenemos que la fortuna de tu padre no es legítima”, escribió en Twitter Jaume Asens, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos (UP) en el Congreso. “Hoy las luces y los taquígrafos sobre la monarquía, sin embargo, son más urgentes que nunca, queremos saber”, añadió el diputado del partido que forma parte del gobierno de coalición, liderado por el socialista Pedro Sánchez. Ante la resistencia del Partido Socialista (PSOE) de Sánchez de avanzar en una investigación parlamentaria debido a la inviolabilidad del rey consagrada en la Constitución, sus socios de UP, el partido Más Madrid y los partidos nacionalistas e independentistas catalanes anunciaron que buscan “vías legales” que permitan investigar las finanzas de Juan Carlos. “El anuncio de Felipe de Borbón es una confesión en toda regla”, aseguró Gabriel Rufián, vocero del partido Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).

La posibilidad de que el Congreso abra una comisión de investigación sobre lel rey emérito Juan Carlos depende del apoyo del PSOE de Sánchez o del conservador Partido Popular (PP), esto último totalmente descartado.

De ahí que la opción es que UP convenza a Sánchez y al PSOE de que los presuntos delitos atribuidos por la justicia suiza a Juan Carlos se están cometiendo en la actualidad, cuando el monarca ya no ejerce la jefatura del Estado y, por lo tanto, no tiene ninguna inmunidad.